“أماسي” تحتفي بجوقة الفرح في عيدها الأربعين في ثقافي أبو رمانة

تختتم أماسي موسم 2017 بنسختها الحادية عشرة عند الخامسة من مساء الخميس المقبل بندوة حوارية حول جوقة الفرح بمشاركة مؤسسها الأب الياس زحلاوي في ثقافي أبو رمانة.

وتتضمن الندوة عدداً من المحاور التي تتناول مسيرة الجوقة وإنجازاتها منذ التأسيس وعلى امتداد 40 عاماً بمشاركة قادة فرق الجوقة الدكتور حبيب سليمان ورجاء الأمير وكلوديا توما ومروان نخلة ورياض معوض.

وتتضمن الندوة عدداً من المحاور التي تتناول مسيرة الجوقة وإنجازاتها منذ التأسيس وعلى امتداد 40 عاماً بمشاركة قادة فرق الجوقة الدكتور حبيب سليمان ورجاء الأمير وكلوديا توما ومروان نخلة ورياض معوض.

وقال معد ومحاور “أماسي” الإعلامي ملهم الصالح إن جوقة الفرح شكلت عبر مسيرتها الممتدة على مدى أربعة عقود ظاهرة فريدة تثير الكثير من التساؤلات والدهشة لما أنجزته على المستوى المحلي والعربي والعالمي أيضاً مشيرا إلى ضرورة تسليط الضوء على هذه التجربة المشرفة وتناولها وتحليلها ومناقشة اهم المحطات المفصلية التي مرت بها الجوقة في رحلتها من المحلية إلى العالمية.

وقال معد ومحاور “أماسي” الإعلامي ملهم الصالح إن جوقة الفرح شكلت عبر مسيرتها الممتدة على مدى أربعة عقود ظاهرة فريدة تثير الكثير من التساؤلات والدهشة لما أنجزته على المستوى المحلي والعربي والعالمي أيضاً مشيرا إلى ضرورة تسليط الضوء على هذه التجربة المشرفة وتناولها وتحليلها ومناقشة اهم المحطات المفصلية التي مرت بها الجوقة في رحلتها من المحلية إلى العالمية.