“أظهر إعجابك..قم بالإشارة لصديقك..أترك تعليقاً” .. سيبدأ Facebook “بدفن” هذه المشاركات

أعلنت الفيسبوك عن سياسة جديدة يجب أن تقلل من كثرة المحتوى غير المرغوب فيه والمغري من الجدول الزمني “Timeline” الخاص بك. ومن الآن فصاعداً، سيتم دفن جميع المشاركات المغرية التي تطلب من المستخدمين التفاعل معها بأي شكل من الأشكال.

العناوين المثيرة والمغرية هو التكتيك الذي أصبح أكثر شعبية على شبكة الإنترنت في الأونة الأخيرة حيث يتم كتابة العنوان بطريقة تدفع الزائر للتفاعل مع المحتوى. في الفيسبوك، عادة ما يتم إستخدام بعض العناوين مثل “أظهر إعجابك إذا…” أو “قم بالإشارة لأحد أصدقائك والذي…” أو “أترك تعليقاً إذا…”. وجميع هذه العناوين تدفع المستخدمين للتفاعل مع المحتوى، وهذا هو الأمر الذي يزيد من نسبة مشاركات تلك الصفحات والحسابات على الفيسبوك لتحصل على رتب أعلى.