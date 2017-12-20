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“أظهر إعجابك..قم بالإشارة لصديقك..أترك تعليقاً” .. سيبدأ Facebook “بدفن” هذه المشاركات

 

أعلنت الفيسبوك عن سياسة جديدة يجب أن تقلل من كثرة المحتوى غير المرغوب فيه والمغري من الجدول الزمني “Timeline” الخاص بك. ومن الآن فصاعداً، سيتم دفن جميع المشاركات المغرية التي تطلب من المستخدمين التفاعل معها بأي شكل من الأشكال.

العناوين المثيرة والمغرية هو التكتيك الذي أصبح أكثر شعبية على شبكة الإنترنت في الأونة الأخيرة حيث يتم كتابة العنوان بطريقة تدفع الزائر للتفاعل مع المحتوى. في الفيسبوك، عادة ما يتم إستخدام بعض العناوين مثل “أظهر إعجابك إذا…” أو “قم بالإشارة لأحد أصدقائك والذي…” أو “أترك تعليقاً إذا…”. وجميع هذه العناوين تدفع المستخدمين للتفاعل مع المحتوى، وهذا هو الأمر الذي يزيد من نسبة مشاركات تلك الصفحات والحسابات على الفيسبوك لتحصل على رتب أعلى.

ومع ذلك، هذا لن يدوم لفترة طويلة لأن الفيسبوك ستبدأ قريباً بدفن هذا النوع من المشاركات. وقد قام المطورين بمراجعة وتقييم مئات من هذه المشاركات لإنشاء ذكاء إصطناعي يقوم بدفن تلك المشاركات التي تتعارض مع قوانين الفيسبوك. وجدير بالذكر أن الفيسبوك تقوم حالياً بتحذير الناشرين للتكيف مع القوانين الجديدة والتوقف عن نشر مثل تلك المشاركات قبل بدء العمل بالقوانين الجديدة في الأسابيع المقبلة. وستشهد الصفحات التي لا تزال تواصل نشر تلك المشاركات إنخفاضاً في شعبيتها ومكانتها.

هذا تغيير مفيد بالنظر إلى مقدار المحتوى غير المرغوب فيه المتناثر على شبكة الإنترنت. ومن المرجح أن يأتي هؤلاء الناشرين بتكتيكات أخرى لجذب المستخدمين ولكن نأمل أن تكون الفيسبوك إستباقية في وقف أي من هذه الإتجاهات في المستقبل.

المصدر: إلكتروني

 

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