بالتزامن مع عملية من الجانب العراقي .. الجيش العربي السوري يُنهي عملية تمشيط للبادية السورية من فلول “داعش”
مدنيون في ريف القامشلي يمنعون رتلاً أمريكياً من دخول قراهم
معركة إدلب المرتقبة: الحدود والأبعاد
مصر .. الحكم بالسجن المؤبد على أكثر من 10 متهمين بالقتال مع “جبهة النصرة” في سورية
الحب في زمن الكورونا (8)
لبنان يفتح الحدود البرية مع سورية لعودة اللبنانيين يومي 23 و25 حزيران
المعلم: العقوبات الاقتصادية الأمريكية تهدف إلى خنق إرادة الشعوب الحرة
«قيصر» نافذاً من اليوم: طهران تؤكد دعمها لدمشق
للتوجه شرقاً وبحث التبادل التجاري .. السيد: سنردّ على الحصار
قانون «قيصر»: لتكن حرباً!
الجيش يرصد تحركات معادية على محاور في ريف إدلب الجنوبي ويتعامل معها
روسيا تؤكد: سنواصل دعم سورية ولن نتركها في هذه الأيام العصيبة
حكومة الزعبي الثامنة
الجيش يتصدى لمحاولة تسلل باتجاه مواقعه في ريف السلمية
إيران وروسيا تدعوان لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية

“أبل” توقف أحد أبرز خدمات “فيسبوك” على هواتف “آيفون”

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة “أبل” الأمريكية اتخذت قرارا صادما، وأوقفت أحد أبرز خدمات “فيسبوك” على هواتف “آيفون”.

وأوضح موقع “تايمز نيوز ناو” أن أبل أوقفت إمكانية الوصول إلى خدمة “فيسبوك للألعاب” عبر متجر “آب ستور” على هواتف “آيفون” وحواسيب “آيباد”.

وأشارت التقارير إلى أن “أبـل” تعتبر تطبيق “فيسبوك للألعاب” تهديدا مباشرا لخدمة الألعاب الخاصة بخدمة “أبل آركاد” للألعاب.

 وتعتبر تلك هي المرة الخامسة التي ترفض فيها “أبـل” تشغيل تطبيق “فيسبوك للألعاب” عبر متجر “آب ستور”، حيث تحاول “فيسبوك” في تشغيله منذ فبراير الماضي دون جدوى.

وقال التقرير: “تعد الألعاب إلى حد بعيد الفئة الأكثر ربحية لتطبيقات الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم. متجر تطبيقات أبل، وهو المكان الوحيد المعتمد رسميًا لمستخدمي آيفون وآيباد للعثور على ألعاب جديدة وبرامج أخرى، حقق إيرادات بلغت حوالي 15 مليار دولار العام الماضي”.

تدعي أبل أن قواعد “آب ستور” لا تسمح لتطبيقات الجهات الخارجية بتوزيع الألعاب كنظام أساسي منفصل.

ويبدو أن عملاق التكنولوجيا لا يريد أن يتأثر متجر التطبيقات الخاص به وخدمة “أبل آركاد” من خلال السماح لخدمة “فيسبوك للألعاب” بأن تشغل متجر الألعاب الخاص بها على هواتف “آيفون”.