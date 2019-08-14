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“أبل” تطرح هواتف آيفون تتحدى “القراصنة”

أعلنت شركة “أبل” الأميركية، أنها ستقدم نسخا معدلة من هواتف “آيفون” لباحثين حتى تساعدهم على رصد الثغرات.


وبحسب ما نقل موقع “بزنس إنسايدر”، فإن “أبل” أعلنت عن طرح هذه الأجهزة خلال مؤتمر “القبعات السوداء” .


واعتادت “أبل” على تقديم دعم للباحثين حتى يساعدوها على اكتشاف أي ثغرات محتملة في منتجاتها، لكن هذه هي المرة الأولى التي تمنح فيها نسخا معدلة من آيفون.


وسيجري منح الهواتف المعدلة في إطار برنامج بحثي يركز على درجة الأمان في نظام تشغيل “آيفون” أي “إي أو إس”، ويمنح تعويضا لكل من يبلغ عن ثغرة.


وتتيح “أبل” إمكانية التبليغ لكل باحث في الأمن المعلوماتي، لكن شريطة أن يثبت سجلا من المساهمات في هذا المجال.


ومن مزايا هذه الأجهزة المعدلة لـ”آيفون”، أنها ستجعل الباحثين أكثر قدرة على رصد الثغرات، كما سيكون استخدام الأجهزة أكثر سهولة مقارنة بالهواتف العادية.


وعلى صعيد آخر، أعلنت “أبل” تخصيص مكافأة من مليون دولار لكل باحث يكتشف إمكانية للتحكم في هاتف “آيفون”، دون أي تفاعل أو إذن من الشخص الذي يملك الجهاز.