“آبل” تطرح نظام تشغيلها الجديد “IOS 11”

أعلنت شركة “آبل” العالمية أنها ستطرح أحدث إصدارات نظام تشغيل أجهزة “آيفون” و”آيباد”، مبينة أن النظام الجديد “سيحمل تغييرات وميزات جديدة”.

وبحسب الموقع الرسمي للشركة، فإن “التغييرات على “IOS” الذي يحمل رقم 11، تشمل متجر “آب ستور”، إضافة إلى دعم تقنية الواقع المعزز”.

وذكرت الشركة أنه “ابتداء من الثلاثاء 19 ايلول ستطرح “آبل” تحديثاً رئيسياً لنظام التشغيل، الأكثر تقدماً في العالم، ويجلب الواقع المعزز، التي تتيح عرض أجسام افتراضية ضمن العالم الحقيقي، لمئات الملايين من الأجهزة، كما أن تصميم المتجر يُسهم في اكتشاف التطبيقات والألعاب”.

و أوضحت “آبل” انها أدرجت ميزة اللمس المتعدد للصور المتحركة، وعلى النصوص والملفات والتطبيقات، إلى جانب قلم “آيباد” متطور”.

وبحسب موقع الشركة، فإن “المتجر أخذ النصيب الأكبر من التغييرات، وفق الشركة، والتي أحصت حديثاً أنه جلب خلال الأشهر التسعة الماضية، حوالي 21.5 مليار دولار أمريكي من العائدات، بزيادة 19% مقارنة بالعام الماضي”.

وطورت “آبل” المتجر بما يمنح مزيداً من المساحة أمام المطورين، لإضافة صور ونصوص تصف تطبيقاتهم، بسبب شكاوٍ من صعوبة العثور على التطبيقات من قبل المستخدمين.

وخصص التصميم الجديد للمتجر مكاناً منفصلاً للألعاب، التي توقع خبراء تقنيون أن عائداتها تشكل نحو 75% من العائدات الإجمالية للمتجر، بحسب الموقع.

كما يتضمن النظام الجديد ميزة تعدد النوافذ والتطبيقات، ومزايا جديدة للصور ويمنح المساعد الرقمي “سيري” قدرات إضافية، إلى جانب دعم تبادل الأموال بين الأصدقاء عبر خدمة “آبل باي”.

يذكر أن “آبل” كانت أعلنت قبل حوالي الأسبوع أن ستطرح هاتفي “آيفون 8” و”8 بلاس”، يوم الجمعة المقبل، إضافة إلى “آيفون 10″، الذي ينتظره المستخدمون في الثالث من تشرين الثاني المقبل.