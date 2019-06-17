’’التربية‘‘: سنعيد الهيبة إلى الشهادة الثانوية ولا معاملة خاصة لأبناء المسؤولين

نفى وزير التربية عماد العزب صحة ما يتم تداوله عن وجود 3 آلاف ضبط حتى الآن خلال العملية الامتحانية في دير الزور.



واعتبر العزب أن الامتحانات تجري بشكل جيد وستكون هناك انعكاسات كبيرة لهذه العملية من أهمها عودة الهيبة إلى الشهادة الثانوية العامة كما كانت عليه قبل الأزمة،



مضيفاً: وما دامت العملية الامتحانية تجري بشكل جيد ومنطقي ستكون لدينا معدلات غير عالية للقبول الجامعي وهذا العام سيختلف كثيراً عن الأعوام الماضية لناحية المعدلات المطلوبة في الجامعة حيث ستكون هناك مخرجات جيدة والعلامات المتحصلة لن تكون ناجمة عن حالات الغش وهذا سينعكس على انخفاض معدل القبول الجامعي.



وأكد العزب أن جميع الصور والأخبار التي تنشر في مواقع التواصل الاجتماعي هي ملفقة غير صحيحة مطلقاً، مشيراً إلى وجود البعض ممن ادعى أن هناك بعض أبناء المسؤولين والشخصيات المهمة يحصلون على وضع خاص في المراكز الامتحانية وهذا الكلام غير صحيح أبداً.

وأشار إلى أن الاتصالات كانت تقطع ستة أيام خلال الدورة الامتحانية وفي هذا العام تقرر أن يقتصر قطع الاتصالات على ثلاثة أيام حيث تم قطعها ليومين وفي هذا اليوم الإثنين سيكون اليوم الأخير لقطع الاتصالات.



داماس بوست