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’فيسبوك’ يستعد لإطلاق ميزة ستحرج عددا كبيرا من المستخدمين

كشف تقرير إخباري، عن تعديل جديد تعمل عليه شركة “فيس بوك” قد يُسبب إحراجاً لعدداً كبيراً من مستخدمي تطبيق التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن “فيسبوك” تعمل على إضافة طريقة جديدة للإعجاب بالصور من خلال النقر المزدوج عليها.

و سمح هذا الإجراء سابقاً للمستخدمين بتكبير الصور لمشاهدتها عن قُرب، إلا أن الأمر الآن قد يؤدي إلى الإعجاب بالكثير من الصور عن غير قصد.


ورصد خبير مواقع التواصل مات نافارا، الميزة الجديدة ونشر تغريدة على حسابه في “تويتر” تكشف كيفية عملها، قائلاً “جديد! يتيح “فيسبوك” الآن النقر المزدوج على المنشور للإعجاب به في نظام iOS”.


ووفقاً للتقرير، من المتوقع أن تكون الميزة هذه وسيلة لجعل ميزات وخصائص “فيسبوك” أكثر تشابها مع “إنستغرام” (تطبيق الصور الذي يملكه “فيس بوك”)، حيث يمكن النقر المزدوج على الصورة للإعجاب بها.


ولكن المستخدمين سارعوا إلى الإشارة للمشكلة التي يمكن أن تحدثها الميزة الجديدة على “فيسبوك”.


ويشار إلى أن ميزة النقر المزدوج متوفرة حاليا على إصدار iOS من التطبيق، ولكن من المحتمل أن تُطرح على نظام أندرويد في وقت قريب.