’جورج وسوف‘: لن اعتزل طالما أنا قادر على الغناء

حسم الفنان السوري جورج وسوف جدل اعتزاله الغناء مؤكداً أنه لن يعتزل نهائيًا وسيظل يغني طالما هو قادر على ذلك.



وقال “الوسوف” في برنامج “عايشة شو”: “أرفض ظهور زوجتي للأضواء، وأرفض سؤالك من الأساس – موجهًا كلامه إلى عائشة عثمان -، ولا أقبل الحديث عن زوجتي في وسائل الإعلام، لو عندي بنت صوتها حلو أخليها تتجوز مش تغني”.



مضيفاً: “أخطات عندما تزوجت مرتين فقط وكان يجب أن أتزوج مرة ثالثة، لم أعش طفولتي، وأعشق كرة القدم وأشجع برشلونة، ونفسي في برنامج يمحي الفقر من الدنيا كلها”.



وهاجم جورج خلال البرنامج أيضًا برامج اكتشاف المواهب الجديدة، قائلًا إنها تجارية، ولا تهتم بالمواهب كما يجب، و أكد أنه إذا عرض عليه المشاركة في هذه النوعية من البرامج سوف يشترط عليهم أن يتولوا البرنامج ومواهبه بشكل جيد من الألف إلى الياء.



ولفت إلى أنه لم يسمع أغانيه وأرشيفه على مدار مشواره الغني، إلا بعد تعرضه لأزمته الصحية مؤخرًا، وبدأ يكتشف أنه كان يقدم أغاني صعبة جدًا خاصة وهو صغير في السن، حيث كان يختار الأغنية ويسجلها ولا يعود لها مرة أخرى.



وأكد أنه يحب الفنانة أصالة ويحترمها، ولكنه لديه لوم كبير عليها، وإذا أرادت العودة إلى سوريا فيجب أن تعتذر للشعب والجيش السوري.