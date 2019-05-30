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’العقاري‘ يجدد صرافاته .. و100 صراف آلي في الخدمة قريباً

وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، على عقد العقاري لتقديم وتركيب وتشغيل 100 صراف آلي، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 860 مليون ليرة سورية.


وأوضح معاون مدير المصرف أكرم درويش أن الموافقة على هذا العقد، ستلبي احتياجات المصرف، لافتا إلى أن الأولوية في المرحلة القادمة ستكون لتبديل الصرافات المستهلكة التي تكلف المصرف في الصيانة وقطع الغيار.


وبين درويش أن الصرافات الجديدة سيتم توزيعها على معظم المحافظات، ولا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية التي تتمتع بالأمان وسهولة الوصول، ويوجد فيها أكبر شريحة من الموطنة رواتبهم لدى المصرف.


وأكد مدين علي مدير عام المصرف العقاري في وقت سابق، أن معظم الصرافات التابعة للمصرف باتت مستهلكة، وتشكل نزيفا ماليا مستمرا نظرا لأعطالها الفنية المتكررة، وحاجتها للصيانة الدائمة مع مضي ما بين 12 و15 عاما عليها في الخدمة.