‏11 ألف مستفيد من برنامج دعم وتمكين المسرحين يستلمون الدفعة الشهرية الأولى ‏خلال يومين ‏

أنهى الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية إعداد ثلاث قوائم اسمية تضم 11392 ‏مستفيدا من برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية ‏وأرسلها إلى وزارة المالية وفق ما أعلنه مدير عام الصندوق لؤي العرنجي.‏

وقال العرنجي إن وزارة المالية ستكلف فروعها ‏بالمحافظات تسليم المبالغ المالية المقدمة للمستفيدين من البرنامج والتي تبلغ 35 ‏ألف ليرة سورية شهرياً لمدة عام كامل غير قابلة للتمديد متوقعا ان يتم تسليم الدفعة ‏الشهرية الاولى خلال يومين.‏



وأشار العرنجي إلى أنه تم نشر الأسماء الواردة في القوائم الثلاث عبر صفحة ‏الصندوق على موقع “فيس بوك” بحيث يمكن للمستفيدين الاطلاع عليها ومراجعة ‏فروع مديريات المالية بالمحافظة التي قدم طلب الاستفادة من البرنامج فيها، مبينا ‏أنه يتم العمل على تجهيز باقي القوائم لترسل تباعا إلى وزارة المالية بعد تدقيقها ‏حيث باتت القائمة الرابعة جاهزة وتضم 5391 اسما.‏



وبلغ عدد طلبات المسجلين للاستفادة من برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة ‏العلم المقدمة في جميع فروع ومراكز الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية حتى ‏الآن بحسب العرنجي 34723 طلبا لافتا إلى أن وتيرة الإقبال على تقديم طلبات ‏الراغبين بالاستفادة من البرنامج خفت بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية.‏



ويقدم البرنامج إلى جانب الدعم المالي للمسرحين دورات تدريبية لإعادة بناء ‏قدراتهم وتزويدهم بالمهارات التي يرغبون بها لضمان حصولهم على فرص عمل ‏بشكل أوسع في القطاعين العام أو الخاص أو من خلال دعم مشاريعهم من خلال ‏برنامج تمكين الريف السوري الذي ينفذه الصندوق عبر القروض وتنتهي استفادة ‏المقبولين ضمن هذا البرنامج في حال قبولهم في وظائف الجهات العامة وذلك ‏اعتبارا من الشهر الذي يلي تاريخ مباشرتهم العمل.‏

يشار إلى أن فروع الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بدأت باستلام طلبات ‏الراغبين بالاستفادة من برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم في العاشر ‏من آذار الماضي حيث يستفيد من البرنامج المسرحون من خدمة العلم الإلزامية ‏والاحتياطية بدءا من تاريخ 15-3-2011.‏

سانا