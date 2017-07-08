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‏«الاتصالات» تعد بعودة الإنترنت إلى وضعها منتصف الشهر الجاري

أكدت مصادر خاصة في الشركة السورية للاتصالات أن خدمة الانترنت ستعود إلى وضعها الطبيعي خلال منتصف الشهر الجاري وذلك بعد تحديد العطل الحاصل في الكبل البحري الواصل بين طرطوس والاسكندرية منذ 17/5/2017 وحتى تاريخه.
وأضافت المصادر: إنه بعد المتابعة المستمرة من قبلنا مع الجهات المعنية بالإصلاح وبعد تحديد مكان العطل تبين ضرورة الحصول على موافقات من الدول التي يقع ضمن مياهها الاقليمية الكبل البحري وهذا ما تطلب ضرورة الحصول على الموافقات اللازمة من السلطات المعنية فيها والتي استغرقت أكثر من شهر للحصول عليها وبعدها تم إعطاء تصريح للسفينة المكلفة بالإصلاح حيث تحركت بتاريخ 28/6/2017، وصلت الى الموقع المحدد بتاريخ 4/7/2017 وحسب الجدول الزمني المعتمد للعمل ونوع العطل يمكن ان يجري الاصلاح خلال فترة زمنية ما بين ثلاثة الى عشرة أيام بدءاً من تاريخ 4/7/2017، ولحظة عودة الكبل البحري للعمل بعد إصلاح العطل عليه ستعود خدمة الانترنت الى وضعها الطبيعي مباشرة بعد الاصلاح، علماً أن الانترنت يعاني منذ أكثر من شهر من حالة ضعف في أداء الشبكة ووصوله الى المواطنين، الأمر الذي أدى لحدوث خلل لدى معظم المستخدمين على الرغم من محاولات الشركة دعم الشبكة من مصادر أخرى.

سامي عيسى

المصدر: تشرين

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