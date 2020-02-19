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٨٠٠٠ أسرة حصلت على مواد المقنن التمويني عبر البطاقة الذكية

كشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت سليمان أن عدد الاسر التي استلمت مواد المقنن التمويني بموجب البطاقة الذكية بلغ حوالي ال٨٠٠٠ أسرة حتى تاريخه


وفي هذا السياق بين سليمان أن توزيع المواد عبر البطاقة الذكية ساهم في كسر الأسعار في الأسواق بشكل واضح بل وساهم أيضا في تأمينها ومحاربة الاحتكار.


وأوضح سليمان أن السورية للتجارة تقوم ببيع المواد التموينية وغيرها بأسعار أقل من الأسعار الرائجة في السوق.


يذكر أن وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك بدأت بتوزيع المواد الاساسية السكر والارز والشاي بسعر مدعوم عبر صالات ومنافذ السورية للتجارة نذ مطلع الشهر الحالي.