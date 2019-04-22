٥٠٠ شركة في الدورة الثانية لمعرض حلب الدولي

افتتح معرض حلب الدولي في دورته الثانية أبوابه، مساء اليوم السبت، في المدينة الرياضية بالحمدانية بمشاركة ٥٠٠ شركة صناعية وتجارية.



وأكد محافظ حلب حسين دياب خلال افتتاحه المعرض، الذي أقامته شركة "نظام للمعارض" برعاية وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل وشركة سيرتيل، على أهميته في تحريك عجلة الاقتصاد السوري والحلبي وتوفير السلع والبضائع للمستهلك بهامش ربح زهيد.



ويضم المعرض، الذي تستمر فعالياته الاقتصادية والفنية والثقافية لغاية ٢٦ الجاري ويفتتح أبوابه يوميا من الرابعة إلى العاشرة مساء، أقسام متخصصة في كافة المجالات الصناعية والغذائية والكيميائية وغيرها.



وغدا المعرض، الذي شهد يومه الأول إقبالا جماهيريا كبيرا، تقليدا سنويا يجتذب سكان المدينة كمتنفس لهم بفعالياته المختلفة وفرصة لتسوق حاجياتهم بأسعار منافسة ومتهاودة.



الوطن أون لاين