٣٠ ألف تكلفة اللباس المدرسي من السورية للتجارة لأسرة لديها ثلاثة طلاب!

أوضح مدير السورية للتجارة، أحمد نجم، أن التحضيرات جارية لافتتاح معارض خاصة بالمستلزمات المدرسية من قرطاسية وزي مدرسي وحقائب في جميع المحافظات بدءاً من يوم الأربعاء المقبل ولغاية شهر، لافتاً إلى أن الأسعار في هذه المعارض تقل عن السوق بنسبة 20 إلى 25%.



وتحدث نجم عن أسعار بعض المستلزمات، قائلاً: "يختلف سعر الزي بحسب القياس، وتبدأ أسعار البدلات المدرسية للفئة الأساسية "الصداري" من 1700 ل.س ، والحقائب المدرسية من 2000 ل.س وحتى 8000 ل.س، والقمصان من 2500 ل. س حتى 3000 ل.س، والسراويل من 3000 حتى 6000 ل.س، والجاكيت بحدود 6000 ل.س"، منوهاً إلى أن النوعية جيدة ومناسبة لجميع الفئات.



استناداً إلى هذه الأسعار، تبلغ تكلفة اللباس المدرسي لأسرة سورية لديها ثلاثة أطفال، 30 ألف ل.س، بحساب صدرية مدرسية بسعر وسطي 3000 ل.س، وثلاثة حقائب بسعر وسطي للحقيبة الواحدة 4000 ل.س، وقميصين، بسعر وسطي 3000 ل.س للقميص الواحد، وسروالين بسعر وسطي 4500 إلى 9000 ل.س للسروال الواحد.