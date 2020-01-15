٢٩ ضبطا تموينيا في اللاذقية خلال يومين

قال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية المهندس إياد جديد : “إن عناصر مديرية التموين نظموا ٢٩ ضبطا تموينيا خلال يومين في مدينتي اللاذقية وجبلة “.



وأوضح جديد أن “الضبوط توزعت بين ضبط لنقل مخلفات الفروج بطريقة غير صحية واستعمالها كعلف للأسماك، وخمسة ضبوط أخرى لعدم إعداد وتقديم بيانات تكلفة لمواد غذائية مستوردة”.



وأضاف جديد: “كما تم تنظيم ستة ضبوط عدم اعلان عن الأسعار وثلاثة ضبوط عدم حيازة فاتورة شراء وضبطين تقاضي أجور زائدة بدل خدمات (سرافيس)، وضبط عدم اعلان عن أجور بدل خدمات (سرافيس)، ناهيك عن سحب 5 عينات لفحصها”.



وضمن متابعة مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لعمل المخابز ، بيّن جديد أن “شعبة حماية المستهلك في منطقة اللاذقية نظمت ضبطين لعدم التقيد بمواعيد العمل لمخبزي الزوبار و زغرين”.



وفي جبلة، أشار جديد الى أنه “تم تنظيم أربعة ضبوط أحدها لعدم التقيد بمواعيد العمل لمخبز خضور، وثلاثة ضبوط بحق معتمدين لنقل الخبز بشكل غير دقيق وصحيح وبدون صناديق”.



وتابع جديد: “استجابة للشكوى الواردة الى المكتب الصحفي والمتابعة اليومية لعمل المخابز من قبل مديرية التجارة الداخلية، توجه عناصر حماية المستهلك الى مخبز القنجرة منذ بدء البيع في الساعة 6 صباحا ومراقبة انتاج الخبز والنوعية والالتزام بالوزن”.



وأردف جديد: كما تم ضبط 20 أسطوانة غاز منزلي معبأة لدى معتمد غاز في البرجان بريف جبلة، حيث تم تنظيم ضبط احتكار الغاز المنزلي ومصادره الكمية.



وأشار جديد أيضاً إلى أنه تم “تنظيم ضبط حيازة بطاقات تكامل بقصد الاتجار بمادة مازوت التدفئة في السوق السوداء لصهريج توزيع مازوت في مدينة جبلة”.



وتأتي هذه الضبوط التموينية على إيقاع تزايد حدة تذمر الأهالي من ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، مشككين بجدوى هذه الضبوط في ضبط الأسواق ولجم التجار عن الاستمرار في رفع الأسعار متذرعين بارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية.



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