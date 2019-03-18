٢٦٤ منشأة تعليمية غير مرخصة في سورية

كشف مدير التعليم الخاص في وزارة التربية وائل محمد عن وجود ٢٦٤ منشأة تعليمية خاصة غير مرخصة، يجري العمل على معاقبة أصحابها أو إغلاقها بشكل كامل، مشيراً إلى أن عدد المدارس الخاصة المرخصة في كافة المحافظات يبلغ ٥٨٢، على حين يصل عدد المخابر اللغوية إلى ٤٨٩، في حين بلغ عدد رياض الأطفال الخاصة المرخصة ١٦٧٢ روضة.



وأكد محمد على الاستمرار بمنح تراخيص لرياض الأطفال والمعاهد والمدارس الخاصة في المناطق المخالفة، لافتاً إلى أن آخر التراخيص تم منحها في حمص، وبشرط أن يحصل صاحب المنشأة التعليمية على موافقة المحافظة التي يتبع لها وأن يكتب إقراراً في وزارة التربية بأن الوزارة لا تتحمل أي مسؤولية مستقبلاً في حال تنظيم المنطقة، وذلك لأنها لا تتدخل في المخططات التنظيمية للمدن، منوّهاً بأن الوزارة يجب ألا تمنح تراخيص في مثل هذه المناطق، وإنما من أجل الخدمة الاجتماعية وخاصة في المناطق السكنية الكبيرة، مشيراً إلى أن صاحب المنشأة قد يحصل على تعويض في حال التنظيم ولكن من الجهات الحكومية المعنية حالهم حال أصحاب المنازل والمطاعم في المنطقة.



وبيّن محمد أن الوزارة الآن تقوم بمعاقبة الروضات غير المرخصة في المناطق المخالفة، بتغريمها بمبلغ 500 ألف ليرة للمرة الأولى، وأما في المرة الثانية فيتم مضاعفة الغرامة وإغلاقها وإزالتها بشكل نهائي، لافتاً إلى أنه وفي حال كانت المنشأة التعليمية مجهزة بشكل جيد توضع تحت إشراف وزارة التربية، ويلاحق صاحب المنشأة قانونياً ويلزم بتسديد كافة الالتزامات المادية تجاه العاملين أولاً، إضافة إلى تغريمه بـ50% من الدخل، أما في حال كانت غير مؤهلة لذلك تقوم الوزارة بنقل الطلاب إلى المدارس المحيطة وتوجيه إدارات المدارس باستيعابهم حتى لو كان ذلك يفوق قدرتهم الاستيعابية.





الوطن