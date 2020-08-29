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١٢ مليار ليرة حصدتها “النقل” من مركبات دمشق.

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل أنه تم تحقيق ١٢ مليار ليرة كإيرادات من نقل دمشق، وذلك منذ بدء العام.


وبلغ عدد المركبات المسجلة ٥٣٨ ألفا و٦٥٥ مركبة، منها ١٤٣٠ مركبة حديثة.


وأشار التقرير إلى أن عدد المعاملات المنفذة في المديرية خلال ذات الفترة بلغ ٢٢٤ الف معاملة.


وأعادت المديرية زيادة الإيرادات المحصلة إلى تشغيل واستثمار برنامج المعاملات الإلكتروني والربط الشبكي مع المحافظات وتشغيل وافتتاح صالة جديدة في الزبلطاني، لإجراء المعاملات، إضافة إلى مركزي الميدان والتجهيز واستخدام أجهزة فنية وتقنيات حديثة رغم توقف العمل بشكل مؤقت نتيجة جائحة كورونا.

 


الوطن 