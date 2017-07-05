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يونيسكو تتبنى قراراً بإعتبار “اسرائيل” كياناً محتلاً للقدس
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يونيسكو تتبنى قراراً بإعتبار “اسرائيل” كياناً محتلاً للقدس

تبنت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونيسكو” اليوم قراراً جديداً يؤكد أن “اسرائيل” كيان محتل للقدس ويدين أعمال الحفر التي تقوم بها سلطات الاحتلال فيها .
وكانت اليونيسكو صوتت في الثاني من أيار الماضي بالأغلبية على قرار يعتبر “إسرائيل” كياناً محتلاً للقدس لا حق له في السيطرة عليها ولا قوة قانونية له في ذلك.
وجاء التصويت على القرار خلال اجتماع عقد في مدينة كراكوف جنوب بولندا في إطار الدورة ال 41 للجنة التراث العالمي والذي حظي بتأييد عشر دول هي أذربيجان وإندونيسيا ولبنان وتونس وكازاخستان والكويت وتركيا وفيتنام وزمبابوي وكوبا بينما عارضت القرار 3 دول في حين امتنعت 8 دول عن التصويت وفق ما ذكر موقع روسيا اليوم.
يذكر أن اليونيسكو تبنت في تشرين الأول الماضي قراراً حول حماية التراث الثقافي الفلسطيني وطابعه المميز في القدس الشرقية المحتلة حيث طالب القرار كيان الاحتلال الإسرائيلي بإتاحة العودة إلى الوضع التاريخي الذي كان قائما حتى أيلول من عام 2000 وبوقف انتهاكاته بحق المسجد الأقصى.

وكالات

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