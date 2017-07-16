يومياً..بيع 4% من الكهرباء المولدة في سورية إلى لبنان

تبلغ كمية الكهرباء المباعة من سورية وبشكل يومي إلى لبنان تصل إلى 100 ميغا واط أي ما يعادل 4% تقريباً من كمية الكهرباء المولدة في سورية، وفق ما أكدته مصادر خاصة في "المؤسسة العامة لنقل الطاقة الكهربائية".

ويأتي هذا التحرك الحكومي بهدف تحسين الواقع الكهربائي وتخفيف التقنين عن طريق إعادة تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية المتوقفة عن العمل منذ ثلاثة سنوات نتيجة نقص الوقود اللازم لتشغيلها، والتي تزيد استطاعتها عن 2500 ميغا واط وتكلفتها تزيد عن 1500 مليار ليرة ، في حين تصل استثماراتها إلى آلاف المليارات.



المصدر: داماس بوست