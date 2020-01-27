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يوم نقل مجاني بين مدينتي صلخد والسويداء

اتفق أصحاب 81 حافلة لنقل الركاب فيما بينهم، على تخصيص يوم نقل مجاني للركاب بين مدينتي صلخد والسويداء في ظل ظروفهم المادية الصعبة.

مدير كراج صلخد أمجد الصبح، ذكر أن هذه المبادرة جاءت بشكل طوعي رغبة منهم بالوقوف ومساندة الركاب ضمن إمكانياتهم المتواضعة.

ولفت إلى أنها ليست المبادرة الأولى من نوعها بل سبقها مبادرات كثيرة في أرجاء المحافظة واليوم سائقي شهبا انضموا لهذه المبادرة.

بدورهم، السائقون عبروا عن سعادتهم بهذا العمل رغم بساطته إلا انه قد يكون حدثاً كبيراً لبعض المواطنين وخاصة لمن يرى في أجور النقل عبء.

وتنوعت المبادرات التي انطلقت في محافظة السويداء تحت شعار “ليرتنا عزتنا” ومنها مبادرات تخفيض أسعار غسيل السيارات المعاينات الطبية والتمديدات الصحية ومحال الألبسة وبعض المطاعم حتى الدروس الخصوصية للطلاب وغيرها الكثير.

 

 


جمانة حمدان 