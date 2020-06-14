(يوم عادي جداً).. فيلم سوري يلقي الضوء على مختلف طبقات المجتمع

يسعى الفيلم الروائي القصير (يوم عادي جداً) الذي بات جاهزاً للعرض إلى إلقاء الضوء على مختلف طبقات المجتمع من خلال حكاية تجري أحداثها ضمن مساحة لا تتجاوز المتر المربع الخاصة بسائق سيارة أجرة وتجوله في شوارع المدينة.



الفيلم سيناريو وإخراج أنس زواهري ، إنتاج المؤسسة العامة للسينما ضمن مشروع دعم سينما الشباب ، تمثيل : همام رضا ، أليانا سعد ، محمد وحيد قزق ، سليم صباغ ، فؤاد العلي ، محمد خطاب ، زين خزام ، نوار البقاعي .



ويؤكد المخرج في تصريحات إعلامية أن الفيلم ينتمي للكوميديا السوداء ، وبطله سائق سيارة أجرة يعاني من ضغوط الحياة المختلفة ويعمل على كسب المزيد من المال عن طريق زبائنه ، ويركز الفيلم على طبيعة الأشخاص الذين يصعدون معه عبر رصد مباشر للحياة الروتينية التي يمر بها أي شخص خلال يومه الاعتيادي والتي باتت تعبّر بشكل أو بأخر عن طبيعة المجتمع الذي ينتمي إليه هؤلاء الأشخاص, باختلاف طبقاتهم الاجتماعية ، ويعتبر الفضاء المكاني داخل سيارة الأجرة جزءاً مصغراً من العالم الكبير .