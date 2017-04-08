يوتيوب: 10 آلاف مشاهدة للحصول على إعلانات

أجرى يوتيوب تعديلات على سياسة الإعلان الخاصة به، بهدف عدم تشجيع القنوات على سرقة المحتوى من مصادر أخرى. من الآن وصاعداً، لن تتمكّن قنوات يوتيوب من جني المال إلا بعد أن تحصل فيديواتها على 10 آلاف مشاهدة على الأقل.

هكذا، وقبل بلوغ هذا العدد، لن تظهر الإعلانات قبل الفيديوهات وأثناءها، إذ يعتقد القائمون على يوتيوب أنّ هذا العدد كاف لتأمين الوقت اللازم لمعرفة إذا ما كانت القنوات تتأيّد بالقوانين والأنظمة أم لا.



«اليوم، عدد كبير من الناس يجنون المال من يوتيوب مقارنة بالسابق»، كتب آرييل باردين، نائب رئيس قسم إدارة المنتجات في يوتيوب في تديونة نشرها أمس الخميس. وأضاف: «لكن مع هذا التزايد، بدأنا نلاحظ حالات استغلال عدّة، إذ يقوم آخرون بإعادة نشر المحتوى الأصلي من أجل كسب الأرباح منه».

وكان موقع يوتيوب قد واجه خلال الأسابيع الماضية انتقادات حادة بعد ظهور إعلانات ترويجية لماركات مهمّة مع فيديوهات تروّج لأفكار متطرفة، ما يعود على أصحاب المحتوى بالربح المادي، وفق ما ذكرت صحيفة الـ «إندبندنت» البريطانية منذ قليل. كما أنّ أكثر من 250 شركة ألغت عقوداً مع «غوغل»، فيما توقّع محللون أنّ تخسر الشركة حوالي 750 مليون دولار أميركي كنتيجة لهذا.

«خلال أسابيع قليلة، سنضيف آلية مراقبة للمستخدمين الجديد الذي يتقدّمون لـ YouTube Partner Program»، قال باردين. وأكد أنّه «بعد حصول الفيديو إلى 10 آلاف مشاهدة، سنراجع إذا ما كان نشاط صاحبه يتعارض مع سياساتنا. وإذا كان كل شيء على ما يرام، نُدخل القناة في الـ YPP ونبدأ بعرض إعلاناتنا مع محتواها».

وكالات