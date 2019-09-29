"يوتيوب" يعرض فيديوهات بحسب عمر طفلك

طرحت شركة "غوغل" الأميركية جملة تحديثات في تطبيقها لعرض الفيديوهات المخصص للأطفال "يوتيوب كيدز"، والذي سيعرض المقاطع بحسب عمر طفلك.



وأشار موقع "أندرويد أوثورتي" التقني المتخصص إلى أن تطبيق "يوتيوب كيدز" سيوفر للوالدين 3 خيارات رئيسية قبل عرض مقاطع الفيديو لأبنائهم.



أول تلك الخيارات أن تكون مقاطع الفيديو مخصصة لمستوى سنّ ما قبل المدرسة، حتى عمر 4 سنوات فقط، ليتم عرض مقاطع فيديو صالحة لتلك الفئة، والتي تشجع التفكير الإبداعي والتعلم والاستكشاف.



أما الفئة الثانية فستكون للمرحلة العمرية من 5 إلى 7 سنوات، حتى يتم عرض مقاطع أخرى للموسيقى وأفلام الكارتون المخصصة لتلك الفئة.



والفئة الثالثة والأخيرة لمرحلة من 8 إلى 12 عاما، لعرض مقاطع فيديو عن الألعاب والموضوعات العلمية.



كما أتاح "يوتيوب كيدز" أيضا إمكانية تقييد ظهور محتوى معين أمام الأطفال، وفلترة المحتوى غير المناسب من وجهة نظرك وعدم عرضه.



كما يمكن للمستخدم أو أولياء الأمور أن يحظروا نوعية مقاطع فيديو معينة، أو يبلغوا "غوغل" بضرورة تعديل الخوارزميات الخاصة بالتطبيق لحظر تلك المقاطع التي تراها غير مناسبة.