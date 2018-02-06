يفضل إلغاء رحلاتكم للبندقية .. فالمدينة أصبحت جافة

لؤلؤة البحر الأبيض المتوسط جافة بدون مياه والأسباب غير مؤكدة تماماً بعد .. حيث إختفت من شوارع مدينة البندقية الإيطالية أشهر معاملها ومصدر شهرتها والحياة بها وسبب وجودها على الخريطة السياحية العالمية ألا وهو المياه التى تشتهر بها المدينة العائمة.

وأوردت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن كل مياه المدينة والقنوات الشهيرة فى البندقية قد جفت بسبب انخفاض المد والجزر وقلة الأمطار، مضيفة أن الطقس غير المعتاد ترك بعض القنوات الأسطورية فى البندقية جافة، والخبراء يربطون ما حدث بالقمر (ظاهرة القمر العملاق وخسوف القمر) أنه قد يكون أحد الأسباب أيضاً.

وأوردت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن كل مياه المدينة والقنوات الشهيرة فى البندقية قد جفت بسبب انخفاض المد والجزر وقلة الأمطار، مضيفة أن الطقس غير المعتاد ترك بعض القنوات الأسطورية فى البندقية جافة، والخبراء يربطون ما حدث بالقمر (ظاهرة القمر العملاق وخسوف القمر) أنه قد يكون أحد الأسباب أيضاً.