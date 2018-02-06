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يفضل إلغاء رحلاتكم للبندقية .. فالمدينة أصبحت جافة

 

لؤلؤة البحر الأبيض المتوسط جافة بدون مياه والأسباب غير مؤكدة تماماً بعد .. حيث إختفت من شوارع مدينة البندقية الإيطالية أشهر معاملها ومصدر شهرتها والحياة بها وسبب وجودها على الخريطة السياحية العالمية ألا وهو المياه التى تشتهر بها المدينة العائمة.يفضل إلغاء رحلاتكم للبندقية .. فالمدينة أصبحت جافة

حيث تسببت انخفاض مياه الأمطار وانخفاض المد والجزر للعام الثالث على التوالي بجفاف الممرات المائية بين جزر البندقية وتحولت إلى ممرات طينية لا تسمح بمرور زوارق الجندول التى تشتهر بها المدينة الإيطالية العريقة.

وأوردت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن كل مياه المدينة والقنوات الشهيرة فى البندقية قد جفت بسبب انخفاض المد والجزر وقلة الأمطار، مضيفة أن الطقس غير المعتاد ترك بعض القنوات الأسطورية فى البندقية جافة، والخبراء يربطون ما حدث بالقمر (ظاهرة القمر العملاق وخسوف القمر) أنه قد يكون أحد الأسباب أيضاً.

وأضافت الصحيفة أن هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تضرب فيها ظاهرة غريبة البندقية.. حيث أنه قبل عامين، تم الإبلاغ عن انخفاض مستويات المياه إلى 28 بوصة (70 سنتيمتراً) تحت المستويات العادية، وبينما تستمر السياحة في المدينة فى النمو، فإن حجم السكان لا يزال يتضاءل .. فمنذ عام 1951، تقلص سكان البندقية بشكل مطرد من 175 ألف نسمة إلى حوالي 55 ألف نسمة ومخاوف من رحيل هذه المدينة في السنين القادمة !.


المصدر: وكالات

 

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