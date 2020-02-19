يعاملونني مثل كلب ضال.. جاسوس لبناني يكشف كيف تخلت عنه “إسرائيل”

بعد أن عمل لصالحه كجاسوس لسنوات طويلة، رفض الكيان الإسرائيلي تقديم المساعدة لأحد جواسيسه القاطنين في شرق آسيا، حيث كشفت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أن اللبناني صاحب الاسم المستعار “بنجامين فيليب” الذي عمل مع الموساد “الإسرائيلي”، يواجه خطر الترحيل إلى لبنان.



ولفتت الصحيفة إلى أن “فيليب” عمل مع الموساد على مدى 9 سنوات في محاربة “حزب الله”، وبعدما فضح أمره وقضى قرابة عامين في السجن، وفق “تايمز أوف إسرائيل”، ترك فيليب لبنان في العام 2015 متوجهاً إلى دولة شرق آسيوية لم يتم الكشف عنها وعاش هناك على مدى عامين قبل أن يواجه خطر الترحيل.



ونقلت الصحيفة عن “فيليب” قوله إنه طلب اللجوء إلى دولة أوروبية، مشيراً إلى أن “إسرائيل” التي خدمها في محاربة “حزب الله” منذ العام 2011، ترفض أن تستقبله أو أن يجيب أي مسؤول فيها على مكالماته الهاتفية أو رسائله الإلكترونية”.



وأضافت الصحيفة أن “فيليب” يعتبر أن “الموساد وإسرائيل يعاملانه مثل كلب ضال”، مطالباً “الموساد” بإنقاذه وعدم التخلي عنه.

ويقول فيليب إنه من المحتمل أن يواجه عقوبة السجن لعقود إذا تم ترحيله إلى لبنان، لافتاً إلى أنه إذا فشل بالحصول على لجوء في إحدى الدول الأوروبية فإنه يفكر جدياً في الانتحار، وقال: “أنا رجل مثلي الجنس، قضيت عامين في السجن”.

ولفتت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إلى أن مكتب رئيس حكومة الاحتلال رفض التعليق على القضية.



وسبق أن تخلى الكيان الإسرائيلي في عام 2000 بعد تمكن “حزب الله” من إخراج الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان، عن معظم العملاء اللبنانيين الذين كانوا يعملون لصالحه كـ”جيش لحد”.