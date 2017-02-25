يستمر لمدة 81 ساعة.. فيوز إف إم تطلق تحديها لبث أطول برنامج إذاعي حواري بالعالم

بحماس وتحد لدخول موسوعة غينيس أطلقت إذاعة فيوز اف إم سورية بثها الحي والمباشر لأطول برنامج إذاعي حواري في العالم بدءا من العاشرة والنصف صباحا ولمدة مقررة تتجاوز 81 ساعة.



و أعرب المخرج معتز الكود عن أمله بالنجاح وكسب التحدي الذي يحمل رسالة دعم لترشيح دمشق ضمن شبكة المدن المبدعة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونيسكو” مؤكداً أن التشجيع يشكل دافعا قويا وحافزا مهما لتحمل المسؤولية والفوز.



من جانبه أوضح مدير الإذاعة ومقدم البرنامج راكان الخضري أن الحوارات ستكون شاملة ومتنوعة مع ضيوف من مختلف شرائح المجتمع لنقل صوت سورية ومبدعيها لكل العالم لافتا إلى أن رسالة الإذاعة الأساسية منذ انطلاقها أن تكون “منبراً إعلامياً متميزاً” في الوسط الإعلامي الوطني.



ورأى المحامي عاطف جاويش من فرع نقابة المحامين بدمشق وهو أحد المحكمين لمراقبة البث المباشر أن التحدي “يشكل فرصة لإعادة الفرح إلى سورية ورفع اسمها عالياً”.



ويترافق البث المباشر مع حضور فريق طبي حيث أوضح الدكتور علي رستم أن عمل الفريق تطوعي خلال مدة التحدي ويتركز على المتابعة الطبية للمذيع والمخرج لتلافي أي أعراض جانبية قد تظهر عليهما نتيجة السهر والعمل لمدة طويلة.



وتبث اذاعة فيوز إف إم التي انطلق بثها عام 2013 على التردد 1ر91 ميغا هرتز.

صبا عباس – علي عجيب

سانا