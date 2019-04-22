يستفيد منها 2.8 مليون طفل.. اليوم انطلاق حملة تدعيم اللقاح

تنطلق اليوم حملة تدعيم اللقاح في جميع المحافظات وتشمل جميع أنواع اللقاحات وتستمر لغاية الـ30 من الشهر الجاري.



وأكد مدير الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور فادي قسيس أن الحملة تستهدف الأطفال دون الخمس سنوات كافة ولا تحتاج أوراقاً رسمية خاصة بالأهل والطفل كبيانات ولادة والفرق تعمل منذ فترة لدلالة الأهالي على أماكن وجود الفرق وتوزيع الخريطة على المواطنين.

حيث سيتم الاطلاع على بطاقات لقاحاتهم لاستكمالها وسيستفيد من هذه الحملة ما يقارب المليونين و800 ألف طفل وهي مجانية، مع العلم أن الأمراض العادية المرتبطة بفصل الشتاء لا تمنع اللقاح كالسعال والرشح والكريب والإسهال وسيلان الأنف.

أما الموانع الثلاثة الأساسية فهي الأمراض المدنفة كالسل والسرطان والأمراض المزمنة الذاتية وأمراض المثبطين مناعياً سواء كانت بسبب المرض أو من يأخذون مثبطات مناعة أو كورتيزوناً لفترات طويلة والفرق جميعها مدربة للإجابة عن جميع تساؤلات الأهالي حول الموضوع.

وأشار قسيس إلى أن عدد مراكز اللقاح يقارب الـ900 مركز، إضافةً إلى عدد من المراكز المحدثة في المحافظات ومعظم تلك المراكز المحدثة حالياً في دراسة الخريطة هي في الأماكن الصعبة الوصول إليها و90% منها في المناطق الشمالية الشرقية وفي الجنوب المحرر من إدلب أيضاً والآن في سياق تأهيل المركز الأول على مستوى المنطقة وتوجد مراكز محدثة شرق النهر فهي مازالت خارج السيطرة، فمن الممكن إحداث مراكز فيها وفي شرق حلب أيضاً.