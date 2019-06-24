يرتدون الزي العسكري… توقيف أحد المطلوبين بجرائم الخطف والسلب في منطقة الغاب بحماة

ادعى ثلاثة مواطنين إلى مدير منطقة الغاب بحماه بإقدام ثلاثة أشخاص مسلحين مرتدين الزي العسكري على متن سيارة مجهولة النوع والرقم بإشهار البنادق الحربية عليهم ومحاولة خطفهم وسلبهم مبلغ (٨٥) ألف ليرة سورية وأربعة أجهزة خليوية ودراجة نارية أثناء قيامهم بالعمل بأرضهم الزراعية .



ومن خلال البحث والتحري والمتابعة تمكن مركز الأمن الجنائي بمنطقة الغاب وبكمين محكم من إلقاء القبض على المدعو (م.ع) وعثر بحوزته على ١٦ حبة كبتاغون مخدر وسيارة نوع كيا سيراتو بدون لوحات المستخدمة في الحادثة ،



وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه بالاشتراك مع المتوارين (م.غ) و(م.ش) وعثر بحقه على إذاعة بحث لصالح قيادة شرطة حمص ، تم استرداد ثلاثة أجهزة خليوية ومبلغ (25000) ليرة سورية ومازال البحث جاري عن المتوارين ، نظم الضبط اللازم بحقه وسيتم تقديم المقبوض عليه للقضاء المختص لينال جزاءه العادل.







صاحبة الجلالة