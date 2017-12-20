يدُ أنقرة على الزناد: دمشق و«قسد» إلى أين؟

المصدر أكّد أنّ «تصريحات الرئيس الأسد كانت واضحة: كل من يعمل تحت قيادة أي بلد أجنبي ضد جيشه وضد شعبه هو خائن، ولم تقتصر على من يعمل لمصلحة الأميركيين». يوضح المصدر أنّ أي سؤال عن «أزمة بين الحكومة السورية والأكراد»، هو سؤال خاطئ الصيغة، ويضيف: «في سوريا هناك سوريوّن فحسب، من دون أي إشارة عرقيّة أو طائفيّة أو سواها». وعطفاً على ما سبق، يتابع المصدر: «أي مشكلة في أي منطقة سوريّة تُحلّ بالحوار لا بالمفاوضات، هذا التفصيل شديد الأهميّة، وإذا كان هناك من يتوهّم أنّه يقيم دولة داخل الدولة ويتحدث عن مفاوضات، فعليه أن يعي الفارق الكبير بين المصطلحين، ثم أن يجعل بوصلته وطنيّة خالصة من دون تبعيّة لقوى خارجيّة». في المقابل يعلّق «الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطيّة» رياض درار على التطوّرات بنبرة مرتفعة. يرى درار أن «التصريحات الأخيرة التي تتهم جزءاً من الشعب السوري بالخيانة والخروج عن الوطنية غير موفقة، وتخدم التهديدات التركية باحتلال مناطق من سوريا تدافع عنها قوات سوريا الديمقراطية التي تنسق أيضاً مع روسيا الاتحادية لضمان حمايتها». يقول إنّ التصريحات «تصبّ في مسار التعمية السياسية على الأخطاء التي يرتكبها النظام بالتخلي عن أي مشروع للتسوية، ومشاركة المكونات الشعبية والسياسية في حل يخرج البلاد من أزمة ساهم هو في تأجيجها بسبب عناده وعنجهيّته». ويضيف: «النظام يسعى لإخضاع القوى السياسية أو اتهامها بأنواع التهم، ومنها التعاون مع قوى غير سورية، وهو من ساهم بإدخال هذه القوى عبر إشغال الجيش في معارك مدمرة أضعفته وجعلته رهينة للقوى المتدخلة، وسببت تمكين قوى الإرهاب من التمدد والسيطرة على مناطق واسعة تخلى عنها هو، بمن فيها داعش الذي قامت قوات (قسد) بمواجهته وطرده بمساندة قوات التحالف». بدوره، يقول «رئيس هيئة العلاقات الخارجيّة في مقاطعة الجزيرة» عبد الكريم عمر إنّ «(قسد) ليست هي من جلب التحالف الدولي إلى سوريا، بل جلبه الإرهاب. حين كان الإرهابيون يهاجمون كوباني (عين العرب)، وكانت على وشك السقوط، ساندتنا قوات التحالف دون سواها». يؤكّد عمر أنّ «هذا لا يعني أنّنا سلّمنا التحالف إرادتَنا، نحن نعمل مع الجميع، ولدينا علاقات متميزة مع موسكو». يرى عمر أن «تصريح (الرئيس) الأسد هو إعلان حرب علينا، في وقت كنا نتوقع فيه البدء بعملية سياسية جديّة بعد القضاء على داعش». ويضيف: «نحن لم نقطع الخيوط مع أحد، وحين ذهبنا إلى حميميم، وأنا كنت عضواً في الوفد، كان التنسيق بيننا وبين التحالف قائماً ولم يحل هذا بين النظام وبين إرسال وفد للجلوس معنا، فماذا تغيّر اليوم؟». يستغرب عمر «الحديث عن القوات الخارجيّة، في وقت لم تتخذ فيه دمشق أي خطوة ضد الاعتداء التركي الذي احتل مناطق واسعة». ويكرر التذكير بـ«دور قسد في محاربة الإرهاب»، ويشدّد على أهميّة «البحث عن حلول سياسية للأزمة التي نعيشها، لأن القضاء على داعش لا يكون بالمعارك العسكريّة فقط، بل بإزالة الأسباب التي أدت إلى وجوده. والإرهاب ليس داعش فحسب، هناك عشرات الفصائل الراديكاليّة المرتبطة بتركيّا مثل (النصرة) وغيرها». ورغم الاحتقان المتزايد عبر التصريحات والتقارير الإعلاميّة، تؤكّد مصادر سوريّة كرديّة أنّ «التصعيد ليس النغمة الوحيدة السائدة في الشارع». ويقول السياسي ريزان حدّو المقيم في عفرين إنّ «شريحة واسعة في الشارع الكردي في عفرين تحديداً تأمل زوال كل أسباب التوتر مع الحكومة السوريّة». يقول حدو لـ«الأخبار» إنّه لا يرى أن «الأكراد هم المقصودون بتصريحات الرئيس السوري وفق المحددات التي وردت في كلامه (من يأتمر بالأوامر الأميركية ويعمل ضد الشعب والجيش) فالوحدات الكردية وقفت مع إخوانها السوريين في نبّل والزهراء، ورفضت المشاركة في حصار المدنيين، واستقبلت الجنود السوريين المحاصرين في منغ عندما كان عمر الشيشاني يتوعدهم بمذبحة». كذلك، يُذكر حدّو المقرب من «وحدات حماية الشعب» بأنّ «الوحدات الكردية والجيش السوري تصدوا معاً لهجمات داعش في الحسكة، وتدخلت الوحدات في معارك رأس العين (2012 و2013) لإنقاذ جنود سوريين حوصروا في منطقة (أصفر نجار) من قبل الدبابات التركية وعناصر متطرفين من (النصرة) و(غرباء الشام).