يبدأ استلام الطلبات اليوم.. تفاصيل برنامج تأمين فرص العمل والمكافأة للمسرحين

بعد أن أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التعليمات الخاصة ببرنامج دعم وتمكين المسرحين من الخدمة العسكرية، أوضح مدير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لؤي العرنجي تفاصيل هذا البرنامج.



وأفاد العرنجي بأن القيمة الإجمالية لبرنامج دعم وتمكين المسرحين تصل لنحو 4 مليارات ليرة، متوقعاً أن يبلغ عدد المستفيدين من البرنامج نحو 10 آلاف مسرح، لكنه نوّه إلى أن القوائم لم تصل بعد، لافتاً إلى صعوبة تجهيزها كونه عند صدور قرار التسريح فالبعض يكون لديه فارق خدمة وغير ذلك.



وبين العرنجي أن المسرحين سيحصلون على المكافأة وعلى فرصة تدريب وعمل وإعادة بناء قدراتهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة لترميم خبراتهم، وهنا أوضح أن فكرة التدريب بالتزامن مع الحصول على المكافأة جاءت من كون صاحب العمل بالقطاع الخاص لن يستطيع منح المسرح المتدرب راتباً كأي عامل آخر لديه وفي ذات الوقت لن يقبل المسرح بأن يتدرب ويعمل لدى صاحب العمل بشكل مجاني، وفي ظل وجود المكافأة حتى ولو لم يعط صاحب العمل راتباً للمسرح كبقية العمال فهذا لن يشكل سبباً لرفض المسرح لفرصة التدريب.



أما في مجال المشروعات الخاصة، فسيقدم الصندوق المساعدة للمسرح من خلال دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وتوفير التمويل له، منوهاً بقدرة الصندوق بطاقته المالية على استقبال الجميع، والتعامل مع جميع المتقدمين من خلال فروعه ومراكزه في جميع المحافظات.



ولفت العرنجي أن العمل على استقبال الطلبات سيبدأ من اليوم الأحد وحتى انتهاء ساعات الدوام الرسمي، منوهاً أنه وفي حال وجود ضغط وأعداد كبيرة من المتقدمين من الممكن تمديد الاستقبال لساعتين أو ثلاث ساعات إضافية.



يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أصدرت التعليمات التنفيذية لبرنامج دعم وتمكين المسرحين من الخدمة العسكرية، الذي يستفيد منه المسرحين من الخدمة “الإلزامية والاحتياطية” بدءاً من تاريخ 15-3-2011 من غير العاملين في الدولة أو في القطاع الخاص الذي أمضى 5 سنوات فأكثر في الخدمة العسكرية أو المسرح نتيجة الإصابة بالعمليات الحربية ممن لم يخصص بمعاش تقاعدي كامل أو جزئي..

الوطن