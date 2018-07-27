يبتزّ الفتيات مالياً وجنسياً بعد سرقة حساباتهن الشخصية...في اللاذقية!

ادّعت خمس فتيات في فرع مكافحة جرائم المعلوماتية بإدارة الأمن الجنائي بإقدام شخص مجهول الهوية على اختراق حساباتهن الشخصية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وإرسال تهديدات لهنَّ، وابتزازهن بمبالغ مالية وتحويل رصيد، مقابل عدم نشر صورهن الخاصة، بحسب الداخلية السورية.ومن خلال التدقيق والمتابعة الفنية تمكن فرع مكافحة جرائم المعلوماتية من التوصل إلى هوية الشخص المشكو منه، وتبين أنه يدعى ( ياسين محمد علوش )، تم إلقاء القبض عليه من قبل فرع الأمن الجنائي في اللاذقية، وبالتحقيق معه من قبل فرع مكافحة جرائم المعلوماتية اعترف بقيامه بإنشاء حسابات مزورة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بقصد الابتزاز بمبالغ مالية ولغايات جنسية، وتهديد ضحاياه بنشر صورهم الخاصة ومقاطع فيديو عائدة لهم، وارتكابه بالاشتراك مع أشخاص متوارين عمليات الابتزاز التالية :



- ابتزاز فتاة بمبلغ /400.000/ل.س أربعمائة ألف ليرة سورية مقابل عدم نشر صورها الخاصة.



- ابتزاز فتاتين بمبلغ /300.000/ل.س ثلاثمائة ألف ليرة سورية لكل منهما بعد قيامه بنشر صورهما الخاصة.



- ابتزاز فتاة بمبلغ /100.000/ل.س مائة ألف ليرة سورية وتحويل رصيد بعد قيامه بنشر صورها.



- قيامه بالنصب والاحتيال على فتاة بمبلغ خمسين ألف ليرة سورية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وابتزازها بمبلغ /300.000/ل.س ثلاثمائة ألف ليرة سورية مقابل عدم نشر صورها الخاصة.



- ابتزاز فتاة بمبلغ /150.000/ل.س مائة وخمسون ألف ليرة سورية، بعد قيامه بنشر صورها الخاصة،وتحويل رصيد له.



- ابتزاز فتاة ( لم تدّعي عليه ) بمبلغ / 400.000/ل.س أربعمائة ألف ليرة سورية، بعد قيامه بنشر صورها الخاصة.



- ابتزاز فتاة ( لم تدّعي عليه ) واستغلالها بمبلغ / 200.000/ل.س مئتي ألف ليرة سورية .



كما اعترف المقبوض عليه بقيامه بارتكاب عمليات ابتزاز مالي وجنسي عدة بحق فتيات بالأسلوب المذكور نفسه.مازالت الأبحاث مستمرة عن المتوارين، ويجري العمل على تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص.