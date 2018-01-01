نشرة أخبار المساء 26 /1/2018
العدوان التركي على عفرين: إغلاق عشرات المدارس واستشهاد أسرة مؤلفة من 7 أشخاص
بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي التحضيرات لمؤتمر سوتشي والعدوان التركي على عفرين
العثور على ألغام إسرائيلية ومواد سامة وأسلحة من مخلفات "داعش" في دير الزور
أي مصير ينتظر الأكراد في سورية؟
أنقرة لواشنطن: «المنطقة الآمنة» تحتاج إلى الثقة..و«مقاطعة عفرين» تطلب دعم دمشق.
عفرين: بداية أم نهاية أزمات؟
يوم محادثات صامت في «فيينا 1»
الجيش يحبط هجوما لتنظيم “داعش” على قريتي الكشمة وغريبة بريف دير الزور ويقضي على 25 من إرهابييه
ارتفاع عدد ضحايا العدوان التركي على عفرين إلى 141 مدنياً بين شهيد وجريح
15 مدنياً ضحايا مجزرة جديدة لـ “تحالف واشنطن” بريف دير الزور
مجلس الشعب يقر تعديلات المرسوم 66 لعام 2012 لإحداث مناطق تنظيمية في المحافظات
زاخاروفا: توجيه دعوات لـ 1600 سوري للمشاركة في مؤتمر سوتشي
موسكو: سياسة الغرب بشأن إعادة إعمار الرقة ستبقيها تحت الأنقاض
أخبار غير مؤكدة عن دعوة «حماية الشعب» الجيش السوري لدخول عفرين

ياسر علوي يترأس الوفد المصري إلى سوتشي

قال السفير المصري لدى روسيا إيهاب نصر، اليوم الجمعة 26 يناير/ كانون الثاني، إن ياسر العلوي، الوزير المفوض ومسؤول الملف العربي في مكتب وزير الخارجية، سيترأس وفد بلاده في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

وقال نصر حول الإعداد لمؤتمر سوتشي بعد تلقي مصر للدعوة من قبل روسيا، ومن سيكون على رأس الوفد: " تلقينا دعوة الأصدقاء الروس بخصوص المشاركة في المؤتمر، وسيترأس الوفد السفير ياسر علوي".

وأضاف: "إن هدفنا في سوريا هو الحفاظ على وحدة أراضيها والتوصل إلى تسوية سلمية، فنحن نقف دائما ضد الحلول العسكرية.

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