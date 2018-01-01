ياسر علوي يترأس الوفد المصري إلى سوتشي

قال السفير المصري لدى روسيا إيهاب نصر، اليوم الجمعة 26 يناير/ كانون الثاني، إن ياسر العلوي، الوزير المفوض ومسؤول الملف العربي في مكتب وزير الخارجية، سيترأس وفد بلاده في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

وقال نصر حول الإعداد لمؤتمر سوتشي بعد تلقي مصر للدعوة من قبل روسيا، ومن سيكون على رأس الوفد: " تلقينا دعوة الأصدقاء الروس بخصوص المشاركة في المؤتمر، وسيترأس الوفد السفير ياسر علوي".