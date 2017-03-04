يابانية عمرها 81 عاما تصمم تطبيقا للآيفون

تمكنت العجوزاليابانية ماساكو واكامييا البالغة من العمر 81 عاما من تصميم تطبيق للآيفون، يوضح للناس الطريقة الصحيحة لوضع الدمية التقليدية "هينا ماتسوري" خلال مهرجان العرائس أو كما يعرف بيوم البنات في اليابان.



وكانت واكامييا مصرفية في بنك ياباني كبير، حيث أمضت 43 عاما في هذه الوظيفة، ولم تتعلم كيفية استخدام الكمبيوتر إلا وهي في سن 60 عاما.



ويحمل التطبيق الذي صممته واكامييا اسم "Hinadan" وهو اسم مركب من كلمتين هما "هينا" Hina، وهي نوع من الدمى التقليدية في اليابان، و"دان" dan ومعناها "الطابق"، ويقوم المستخدم من خلال هذا التطبيق بوضع 12 دمية في مواقعها الصحيحة بأربعة مستويات، وعند الانتهاء من ترتيب الدمى في أماكنها الصحيحة تصل للمستخدم رسالة تهنئة.



وقالت واكامييا في رسالة بالبريد الإلكتروني لموقع "ماشابل" إنها كانت تتلقى دروسا من قبل شاب يعيش في سينداي شمال شرق طوكيو، حيث علمها لغة البرمجة سويفت التي أنشأتها آبل، عن طريق سكايب وفيسبوك ومسنجر، وأضافت أن الصور الموجودة في التطبيق صممها صديقها على مايكروسوفت أوفيس.

وكالات