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"وول ستريت": الجهة المشغلة للناقلات الحكومية السعودية تعلق المرور عبر مضيق هرمز

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الأربعاء، إن الجهة المشغلة للناقلات الحكومية السعودية تعلق المرور عبر مضيق هرمز.


وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال سليماني الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.


وبحسب استخبارات الحرس الثوري، فإن الضربة العسكرية التي تمت بـ 15 صاروخا باليستيا انطلقت من الأراضي الإيرانية، استهدفت 20 موقعا حساسا في القاعدتين الأمريكيتين، لا سيما في قاعدة "عين الأسد" الجوية في الأنبار غرب العراق، مشيرة إلى مقتل 80 جنديا أمريكيا، وتدمير طائرات مروحية ومعدات عسكرية أمريكية.

 


المصدر: رويترز