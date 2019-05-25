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ومضة حية.. معرض فني جماعي بالسويداء

ومضة حية.. معرض فني جماعي بالسويداء

جسد 32 فنانا وفنانة من محافظة السويداء ألوان التشكيل بأعمالهم الفنية ضمها معرض “ومضات حية” الذي افتتح اليوم بصالة “كل الفنون” بمدينة السويداء.


وتناول المعرض الذي يستمر 6 أيام موضوعات الحياة بكل تفاصيلها فيما تنوعت تقنيات اللوحات بين الرسم الزيتي والأكريليك والكولاج والحفر على الخشب والنحت وهو نتاج ورشة فنية استمرت خمسة عشر يوما لمجموعة من الفنانين.


ويضم المعرض أيضا أعمال عدد من فناني المحافظة حاولوا من خلال مشاركتهم إعادة الفن والحياة التشكيلية إلى النمط الأكاديمي حسب ما أوضح الفنان التشكيلي فرزان شرف المشارك بخمس لوحات بألوان الزيتي والرصاص.


الفنان التشكيلي مروان جمول المشارك بعملين لفت إلى أن المعرض وثق عمق الرؤى الفنية بأعمال مختلفة في الأسلوب والتقنيات والاتجاهات والمدارس الانطباعية والتجريدية والسريالية والتعبيرية والواقعية.


الفنان التشكيلي لؤي الشعار المشارك بعملين نحتيين على الخشب والبازلت والذي جسد بالأول حالة الفن والموسيقا وما تحمله من إيحاء الحياة وفي الثاني حالة إنسانية عبر خلالها عن صرخة استغاثة أكد أهمية هذا التواصل الفني والفكري بين الفنانين لتطوير العمل الفني.


وأشار الفنان التشكيلي نسيم المنذر المشارك بالمعرض والورشة الفنية بأربع لوحات بورتريه بألوان الزيتي إلى أن المعرض فرصة للاطلاع على خبرات وأعمال الفنانين الآخرين.


وعبرت كل من الفنانات التشكيليات مجد مكارم وثناء النبواني وإيمان قطيش وجنان كمال الدين عن أهمية الحراك الفني ودوره في نشر ثقافة الفن والوعي الجمالي لدى المتلقي.



سانا