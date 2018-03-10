ولي العهد السعودي يختتم زيارته إلى لندن بالتوقيع على صفقة أسلحة ضخمة

قالت وسائل اعلام بريطانية، أمس الجمعة، إن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وقع على اتفاق مبدئي لشراء 48 مقاتلة "تايفون" من المملكة المتحدة وذلك في ختام زيارته إلى لندن.





وقالت قناة "سكاي نيوز" البريطانية إنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن تأكيد الصفقة، التي تصل قيمتها مليارات الجنيهات وتفاوض حولها الطرفان على مدار سنوات، بعد انتهاء المباحثات بين محمد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني، جافين وليامسون، في وقت لاحق من اليوم.





بدورها أكدت شركة "BAE Systems" البريطانية، التي تنتج مقاتلات "تايفون"، إبرام الاتفاق المبدئي، وقالت في بيان رسمي: "إن ذلك يمثل خطوة إيجابية نحو الاتفاق على هذه الصفقة بالنسبة لشريكنا المحترم"، وأضافت الشركة: "إننا ملتزمون بدعم المملكة في تحديث القوات المسلحة السعودية وتطوير القدرات الصناعية المحورية الحيوية لتنفيذ رؤية 2030





وكانت عدد من المنظمات الحقوقية الدولية نظمت في العاصمة البريطانية لندن، أمس الخميس، سلسلة من المظاهرات احتجاجاً على زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى المملكة المتحدة، واحتشد المئات أمام مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، رافعين صور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وكتبوا عليها مجرم حرب، وعبّر المحتجون عن إدانتهم لما يعتبرونه انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل السلطات السعودية، ولاسيما فيما يخص الأزمة اليمنية.



