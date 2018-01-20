إعادة فتح ميناء اللاذقية أمام الملاحة البحرية
لافروف وغوتيريس يجددان التأكيد على الحل السياسي للأزمة في سورية
لافروف : الغرب يغمض عينيه عن استخدام الإرهابيين في سورية أسلحة كيميائية
دمشق تعلن موافقتها على حضور اجتماع «فيينا»
الجيش السوري سيحسم عسكرياً في عفرين كما إدلب.. و تركيا بين ’النصرة’ و الأكراد
الجيش يحاصر أبو الظهور من ثلاث جهات..ويسيطر على بطيحة
موسكو تقرر دعوة أعضاء مجلس الأمن الدائمين للمشاركة في (سوتشي) بصفة مراقبين
الخارجية السورية ترفض مساهمة الولايات المتحدة في إعادة الإعمار
العاصفة اليوم ولا إخلاء لسكان جزيرة أرواد
الجيش يكسب الرهان في ريف إدلب ويستعيد 90 قرية وبلدة ويدمر أكثر من 50 مدرعة
معركة الشمال السوري مع موسكو وطهران وأنقرة
محادثات «فيينا 1» الأسبوع المقبل: جولة اختبار سريعة قبل «سوتشي»
الولايات المتحدة تقع في الشرك الذي نصبته في سورية
«معركة إدلب الكبرى»: الحرب في مرحلتها الثانية
«القاعدة» يرتّب أوراقه: القحطاني يرث الجولاني؟

ولم يتعظ الإنفصاليون بعد

- عام 1894 وعد السلطان مراد الخامس الأكراد بدولة اذا قاتلوا الأرمن حلفاء الامبرطور الروسي نيكولاوس و بعد أن تفننوا بقتلهم لم يف بوعده و نكّل بهم.

- وعد الوزير الأول البريطاني ديفيد لويد جورج الأكراد بدولة اذا قاتلوا العثمانيين الى جانبهم و بعد أن نفذوا الطلب و قُتل منهم الالاف ، ظهرت معاهدة لوزان عام 1923 لتقسم البلاد دون أن ينال الأكراد حصتهم.

- وعد شاه ايران الأكراد عام 1974 بدولة على ان يخلصوه من صدام حسين و ارسل لهم اسلحة ثقيلة ، و عندما تخلى صدام عن شط العرب لايران في اتفاقية الجزائر، تخلى الشاه عن الأكراد و انتقم صدام منهم شر انتقام عام 1975و قتل الالاف منهم.

-وعد رونالد ريغان الأكراد عام 1988 بدولة اذا خلصوه من صدام حسين و ساعدتهم مخابراته بتدبير سيارة مفخخة و من جهة أخرى سربوا العملية لصدام . و بناء عليها قام بمجزرة حلبجا و قتل الالاف منهم .

- وعد الأميركان و الأتراك الأكراد بدولة شمال العراق و بناء على ذلك قاتل الاتراك الجيش العراقي و عندما انهار العراق تمت انتخابات لانشاء دولة كردية وتم ذلك بنجاح ، و فوراً تخلت تركيا عنهم و أعلن بن علي يلدريم بأن الاستفتاء باطل و اجبرت اميركا مسعود البرزاني على التنازل.

- التاريخ يعيد نفسه بالشمال السوري و ترقبوا معركة عفرين

لا مكان للأكراد إلا ضمن منظومة الشعب السوري

 

النائب سمير حجار

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.