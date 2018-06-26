ولايتي للمقداد: استمرار دعم سورية حتى تطهيرها من الإرهاب

جدد مستشار قائد الثورة الإسلامية الإيرانية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي التأكيد على استمرار بلاده بدعم سورية في حربها على الارهاب مشيرا إلى أن الدفاع عن سورية ومحور المقاومة هو دفاع عن إيران.

وهنأ ولايتي خلال لقائه اليوم في طهران نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد بحضور سفير سورية في إيران الدكتور عدنان محمود سورية قيادة وحكومة وشعبا بالانتصارات والانجازات التي تحققت في الحرب على الارهاب مؤكدا أن بلاده مستمرة في دعم سورية حتى تطهير الأراضي السورية من الإرهاب والإرهابيين.

وأكد الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين وتطلعاتهما المستقبلية.

من جانبه أشار المقداد إلى الانجازات والانتصارات التي تتحقق على الارهاب في سورية بفضل تضحيات الجيش العربي السوري ودعم الحلفاء في إيران وحزب الله وروسيا مؤكداً أن الانتصار على الإرهاب في سورية هو انتصار للمنطقة والعالم اجمع وأن سورية ماضية في محاربة الإرهاب المدعوم من بعض القوى الإقليمية والدولية.

وأوضح المقداد أن الضغوط التي تمارسها أمريكا والغرب على سورية وإيران بذرائع مختلفة والمحاولات التي يقومون بها لاستغلال المنظمات الدولية كمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية لاستهداف الدول المستقلة بذرائع واهية تأتي خدمة للمصالح الامريكية والصهيونية.

واعتبر المقداد أن انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي مع ايران يشكل وصمة عار في تاريخ الادارة الامريكية وتهديدا للامن والسلم الدوليين مؤكداً وقوف سورية إلى جانب إيران في مواجهة هذه الضغوط.

ونوه المقداد بالتحالف والتعاون الاستراتيجي بين سورية وإيران والمساعدة التي تقدمها ايران لدعم صمود الشعب السوري ولا سيما في المجال الاقتصادي.