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ولايتي: الوجود الإيراني في سورية جاء بدعوة من الحكومة الشرعية فيها

جدد مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي التأكيد على أن الوجود الإيراني في سورية جاء تلبية لدعوة من الحكومة الشرعية فيها.

وأوضح ولايتي في تصريح له اليوم أنه يتوجب على من جاء إلى سورية دون دعوة من الحكومة الشرعية فيها الخروج منها.

وكان ولايتي شدد في تصريح له أمس الأول على أن الوجود الاستشاري لإيران في بعض دول المنطقة مثل سورية يأتي بطلب من حكوماتها الشرعية مبينا أن هذا الوجود في سورية سيستمر للدفاع عن جبهة المقاومة وفق التوافق الحاصل بين البلدين والحكومتين.

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