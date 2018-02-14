ولايتي: الوجود الإيراني في سورية جاء بدعوة من الحكومة الشرعية فيها

جدد مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي التأكيد على أن الوجود الإيراني في سورية جاء تلبية لدعوة من الحكومة الشرعية فيها.

وأوضح ولايتي في تصريح له اليوم أنه يتوجب على من جاء إلى سورية دون دعوة من الحكومة الشرعية فيها الخروج منها.

وأوضح ولايتي في تصريح له اليوم أنه يتوجب على من جاء إلى سورية دون دعوة من الحكومة الشرعية فيها الخروج منها.