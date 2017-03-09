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ولاية هاواي الامريكية ترفع دعوى قضائية لوقف قرار ترامب الجديد بحظر السفر

رفعت ولاية هاواي الأمريكية دعوى قضائية لوقف قرار حظر السفر الجديد الذي أصدره الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

وذكرت شبكة “ان بي سي ” الأمريكية أن المحامين الممثلين لولاية هاواي رفعوا الدعوى في المحكمة الفيدرالية الأمريكية في هونولولو وطالبوا فيها بمنع الأمر التنفيذي الجديد الذي وقع عليه ترامب الاثنين الماضي الخاص بحظر إصدار تأشيرات دخول جديدة لمواطني ست دول إلى الولايات المتحدة.

واظهرت وثائق نشرتها وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن النسخة المعدلة من مرسوم ترامب حول الهجرة شطب العراق من قائمة الدول التي يمنع رعاياها من دخول الأراضي الأمريكية.

وحظر المرسوم الذي وقعه ترامب في ال27 من كانون الثاني الماضي الهجرة والسفر بصورة مؤءقتة من سبع دول إلى الولايات المتحدة وهي سورية وإيران والعراق وليبيا واليمن والسودان والصومال ما أثار حملة تنديد دولية واسعة اعتبرت أن القرار عنصري ومخالف لحقوق الإنسان.

وكالات

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