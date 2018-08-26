ولاية استرالية تعد مسودة قانون يتيح تأجير القبور عند الموت

أعدت حكومة ولاية نيوساوث ويلز الأسترالية، مسودة قانون يسمح بتأجير القبور، وذلك بعد تقديم قانون القبور والمحارق في المنطقة لدراسته في شهر حزيران الماضي.

و بحسب موقع “BBC”، يسمح القانون المُقترح باستئجار القبور لمدة 25 إلى 99 عاماً، إذا لم يكن لأقرباء المتوفى القدرة على دفع رسوم الأجرة لقبور دائمة خاصة بذويهم .

و يمكن، بموجب القانون، إزالة حجر الشاهدة، للمتوفى “المستأجر”، إن لم يتم تجديد الأجرة خلال عامين من انتهاء المدة المتفق عليها، وتُنقل الجثة في هذه الحالة إلى مقبرة عامة أو ما يسمى بـ”غرف العظام” كي يتم تأجير القبر لعائلة أخرى.

وانتقد أحد قادة حزب العمال المعارض ميك فيتش، القانون قائلاً: “إن هذا يفرض خيارات مريعة على كثير من العائلات، وسيقسم المقابر إلى طبقتين الأولى ممن لديها المال الكافي لحيازة قبر دائم، والثانية التي لا تملك المال ممن ستُجبر على رؤية موتاها وهي تُخَّرَج من القبور”

وستأخذ لجنة القوانين العليا(اللجنة المسؤولة عن إقرار القوانين) بالأدلة العامة فيما يخص مسودة القانون حتى تاريخ السابع من أيلول، وستعلن القرار بعد شهر من ذلك.



و الجدير ذكره أن تكلفة القبر الواحد في استراليا، تتراوح ما بين( 2,970 و4,800 دولار استرالي ) أي ما يعادل (2,727- 3,506 دولار أمريكي).



وكالات