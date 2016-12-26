وكالة سبوتنيك تعد قائمة بأبرز 10 زعماء في العالم خلال عام 2016

أعدت وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء قائمة بالزعماء والرؤساء الأكثر نشاطاً وظهوراً في العالم خلال عام 2016.



وضمت القائمة كل من كان له دور بارز أو أثر كبير في مسار الأمور في العالم حيث اعتمدت “سبوتنيك” في اختيارها للزعماء الأبرز على تحليل أداء وظهور ودور وتأثير كل منهم بجانب رصد أدوارهم في الأحداث المهمة التي تجري في العالم وهو ما يؤدي في النهاية إلى وضع قائمة موضوعية.



وضمت القائمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي جاء ظهوره خلال العام الجاري بارزاً بشكل لافت وفقاً للوكالة حيث كان له دور مهم في كل الأحداث التي وقعت في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.



فعلى المستوى الداخلي بدأت روسيا تتحرر من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بها خلال السنوات الماضية وعاد الحديث عن اختفاء التضخم أما على المستوى الخارجي فكان دوره مشهودا في حل كثير من النزاعات وبدعمه تمكنت القوات المسلحة في سورية من القضاء على المعقل الأشهر للجماعات الإرهابية المسلحة وتحرير مدينة حلب من سيطرة عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي إلى جانب دوره في دعم الدول التي كانت معرضة لأزمات سياسية واقتصادية مثل سورية ومصر وإيران.



كما ضمت القائمة أيضا الرئيس بشار الأسد الذي وصفته الوكالة بأنه أبهر جميع قادة الدول والحكومات خلال عام 2016 بقدرته على الصمود في مواجهة التنظيمات والحركات الإرهابية داخل البلاد على الرغم من الدعم الكبير الذي تلقته هذه التنظيمات الإرهابية من دول عربية وأجنبية.



وأوضحت الوكالة أن صمود الرئيس الأسد “أجبر كثيرا من الحكومات الغربية في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة على الوقوف معه في خندق واحد في مواجهة الإرهاب”.



كما ورد في القائمة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي تمكن من الفوز على منافسته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية هيلاري كلينتون بعد سلسلة من الفضائح المتوالية لكلينتون اثر الكشف عن مشاركتها في كثير من الأحداث التي ترقى لمستوى الجرائم مثل دعم التنظيمات الإرهابية وتمويل بعضها وهو ما أظهرته تسريبات من بريدها الالكتروني.



وتأتي أهمية فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية أنه توجه على الفور إلى طريق مغاير لطريق إدارة باراك أوباما فبدأ بالتواصل مع موسكو وإعلان عزمه عقد صداقات جديدة مع دول كان أوباما يصنفها كعدو دون الالتفات إلى تأثيرها الدولي والإقليمي.



وجاء في القائمة أيضاً الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي استطاع أن يتجاوز بايران أزمتها الاقتصادية بعدما فرض على العالم عام 2016 الالتزام بالاتفاق النووي الذي وقعه عام 2015 مع القوى الكبرى كما تمكن بشكل لافت من استكمال طريق إعادة إيران إلى الصدارة.



كما ورد في القائمة أيضاً البابا فرانسيس بابا الفاتيكان الذي تصدر الأضواء بسبب الدور الإنساني الذي لعبه ودعواته المتكررة التي تحركت على إثرها كثير من المنظمات الإنسانية والإغاثية كما كان لبابا الفاتيكان في إطار محاربة الإرهاب مبادرة مهمة إضافة إلى دعوته إلى تجديد الحوار بين الأديان.



وجاء في القائمة أيضا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون والرئيس البرازيلي المؤقت ميشيل تامر والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات العربية المتحدة.

وكالات