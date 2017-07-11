وكالة الفضاء الأوروبية تختبر جهاز إنقاذ للرواد في أعماق البحر

أرسلت وكالة الفضاء الأوروبية فريقا إلى قاع البحر، لاختبار جهاز مصمم لانقاذ رواد الفضاء وإعادتهم بأمان إلى القاعدة، في حال كانوا عاجزين أثناء رحلة على سطح القمر أو المريخ.

وتمثلت مهمة الفضاء الوهمية في قضاء رواد فضاء 10 أيام تحت المحيط، في "Aquarius habitat" التابع لوكالة الفضاء الأوروبية قبالة سواحل فلوريدا كيز، بهدف محاكاة استكشاف الفضاء لاختبار المعدات الجديدة على عمق 20 مترا تقريبا.

وسمحت هذه التجربة بمحاكاة مستويات الجاذبية على سطح القمر أو المريخ، أثناء اختبار الجهاز الجديد "Lunar Evacuation System Assembly" (LESA).

وتم تصميم نظام الإخلاء القمري "LESA" كي يساعد رواد الفضاء الذين تقطعت بهم السبل على سطح القمر، وهو يأتي في شكل هرم قابل للطي وذي عجلات.

وخلال عملية الإنقاذ، يفتح الجهاز فوق رائد الفضاء، وتُستخدم بكرات لرفع المصاب ثم تضعه على نقالة ذات عجلات.

وبالنسبة لرائد الفضاء، بيدرو دوكي، فإن التجربة كانت مألوفة وفريدة من نوعها في الوقت ذاته، وقال إنها "مألوفة لأنها تشبه الفضاء، بدءا من إعداد المهمات والجداول الزمنية والأولويات، وصولا إلى الإطلاق، عندما ذهبنا إلى القاع.. لكن الأمر الفريد من نوعه هو العمل في قاع البحر".

وذكرت وكالة الفضاء الأوروبية أن القاع الرملي والتضاريس غير المستوية في قاع المحيط توفر بيئة مثالية للقمر.

وقد تم اختبار نظام "LESA"، الذي استغرق بناؤه ستة أشهر، في البداية في مختبر التدريب التابع لوكالة الفضاء الأوروبية في مركز رواد الفضاء في كولونيا خلال محاكاة المشي على سطح القمر.

المصدر: وكالات