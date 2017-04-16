وكالة الطاقة : سوق النفط العالمية تقترب من التوازن

قالت وكالة الطاقة الدولية أمس إن سوق النفط العالمية تقترب من التوازن بعد نحو 3 سنوات من تخمة المعروض حيث تعوض تخفيضات إنتاج كبار المصدرين أثر انخفاض الطلب في الدول الغنية.

وقالت الوكالة التي مقرها باريس إن البيانات الأولية تظهر تراجع مخزونات النفط بالدول الصناعية 17.2 مليون برميل في مارس في حين شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام زيادة قدرها 38.5 مليون برميل أو 425 ألف برميل يوميا.

وأوضحت أن إجمالي مخزونات الخام في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفض 8.1 مليون برميل في فبراير إلى 3.055 مليار برميل ليظل أعلى من متوسط خمس سنوات بواقع 330 مليون برميل.

المصدر: رويترز