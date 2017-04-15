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وكالة أمريكية للأرصاد تتوقع حدوث النينيو في وقت لاحق هذا العام

توقعت وكالة حكومية أمريكية للأرصاد الجوية احتمال حدوث ظاهرة النينيو في النصف الشمالي من العالم في أواخر الصيف أو في الخريف.
وقال مركز تنبؤات المناخ، وهو وكالة تابعة لهيئة الأرصاد الوطنية، في توقعاته الشهرية إن أحوالا جوية محايدة من المرجح أن تستمر على الأقل حتى الربيع مع تزايد فرص حدوث النينيو في النصف الثاني من 2017. وأضاف أن تلك الفرص تصل إلى 50 بالمئة في الفترة من أغسطس/ آب حتى ديسمبر كانون الأول.
وانتهت آخر ظاهرة للنينيو، التي ترتفع فيها درجات الحرارة المياه في شرق ووسط المحيط الهادي وتحدث في العادة كل بضعة أعوام، في 2016 وجرى الربط بينها وبين تدمير محاصيل وحرائق وسيول.

المصدر: رويترز

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