وقف منح القروض في المصارف العامة والخاصة

طلب مصرف سورية المركزي، من جميع المصارف العاملة، في القطاعين العام والخاص، التريث بعمليات منح التسهيلات الائتمانية، بكل أشكالها وصيغها، لحين الموافاة بتعليمات أخرى بهذا الخصوص.



وبيّن المصرف، في تعميم له، أن التريث بمنح التسهيلات جاء بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء.



وعمّم كل من المصرف العقاري والزراعي، على فروعهما، للعمل بمضمون تعميم المصرف المركزي، والتريث بمنح التسهيلات الائتمانية بكل أشكالها، وصيغها، سواء تم استكمال وثائقها ودراستها ووضع إشارة الرهن على الضمانات، أم لا، والاستمرار بصرف دفعات القروض الموافق عليها، والتي تم صرف الدفعة الأولى منها، قبل تعميم المصرف المركزي، الصادر بتاريخ 11/6/2020..



ويعدّ هذا ثاني تعميم يصدره المصرف المركزي، بالتريث في منح التسهيلات الائتمانية، خلال العام الجاري، حيث تم الطلب أول مرة مع بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.



الوطن