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وقف العمليات القتالية لمدة 48 ساعة في مدينة درعا دعما للمصالحة الوطنية

أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وقف العمليات القتالية ضد التنظيمات الإرهابية في مدينة درعا لمدة 48 ساعة دعما لجهود المصالحة الوطنية.

وأكدت القيادة العامة للجيش في بيان نشرته على موقع وزارة الدفاع “وقف العمليات القتالية اعتباراً من الساعة 00ر12 ظهر اليوم السبت 17-6-2017 في مدينة درعا لمدة 48 ساعة وذلك دعما لجهود المصالحة الوطنية”.

وتحرص الحكومة السورية على تعزيز المصالحات المحلية في مختلف المناطق بالتوازي مع عمليات الجيش والقوات المسلحة المتواصلة لاجتثاث الإرهاب التكفيري وإعادة الأمن والاستقرار إلى عموم الأراضي السورية.

سانا 

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