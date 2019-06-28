وقائع “الأرض المحروقة” تثير قلق حرّاس قطاع الأمن الغذائي في سورية..

غدت مواسم ” الأرض المحروقة” تقليداً سنوياً في ثقافة السوريين..فالحرائق لم تعد حالة طارئة أو من تجليات “القضاء والقدر” التي تفعل فعلها في مجتمعاتنا..حرائق مفتعلة واعتداءات سافرة علنيّة على الأراضي المصنّفة حراجاً.

في خضم هذه المعمعة..معمعة بكل معنى الكلمة…تحاول وزارة الزراعة / مديرية الحراج / التصدي لمهامها في حماية الثروة الحراجية من خلال عناصر الضابطة الحراجية المتوزعة على مساحة القطر بهدف الحفاظ على الغطاء والمساحة الخضراء في المواقع الحراجية والغابات، خاصة أن هذا الصيف شهد ارتفاعاً غير مسبوق لدرجات الحرارة.



الدكتور حسان فارس مدير الحراج في وزارة الزراعة – عبر تصريح نشرته صحيفة البعث – أن عناصر الضابطة الحراجية قاموا بتنظيم حوالي/1799/ ضبطاً حراجياً خلال عام 2018، تنوعت بين مخالفات ( قطع وتشويه أشجار – كسر أراضٍ – رعي – تفحيم – نقل حاصلات حراجية بدون ترخيص)،



وتوزعت في محافظات طرطوس /383/ ضبطاً، حمص /376/ ضبطاً واللاذقية /481/ ضبطاً، السويداء / 31/ ضبطاً، حماة /150/ ضبطاً. وتفاوتت في بقية المحافظات، حيث تم إحالة هذه الضبوط إلى القضاء المختص، وبلغت عدد قرارات نزع اليد لعام 2018 /243 / قراراً، ولغاية 15/6/2019 /98/ قراراً، وعدد الدعاوي الحراجية لعام 2018 /2482/ دعوة؛ محسوم منها لصالح الدولة /1042/ دعوة لنفس العام.



وفي مجال حماية الغابات من الحرائق بين د. فارس أن المديرية استكملت وبالتنسيق مع مديريات الزراعة كافة إجراءاتها منذ بداية الصيف من خلال تجهيز مراكز الإطفاء الحراجية المتخصصة الموزعة بالمحافظات بالصهاريج والآليات والأدوات،



إضافة إلى تعيين العمال وتدريبهم على كيفية التعامل مع إخماد الحرائق. كما تم عقد الاجتماعات برئاسة المحافظين لوضع الخطط والتنسيق بين كافة الجهات الحكومية والفعاليات الإدارية والأهلية لحماية الغطاء الأخضر (الغابات).



حيث شهدت بعض المناطق حرائق حراجية، بلغ عددها أكثر من / 117/ حريقاً حراجياً، و/1113/ حريقاً زراعياً لغاية 18/6/2019، تم إخمادها من قبل عناصر مراكز إخماد الحرائق الحراجية بالتعاون مع أفواج الإطفاء والدفاع المدني،

وهذا دليل على المتابعة الحثيثة من قبل العناصر التي تشرف على حماية الغابات في جميع المحافظات بالرغم من ارتفاع الحرارة التي شهدها هذا الصيف، وكثرة الحرائق نتيجة ذلك.





ومن جهة أخرى أوضح د.فارس أن المديرية نفذت الخطة الإنتاجية المخططة للتحريج لموسم 2018 – 2019 من خلال زراعة وتحريج أكثر من /30/ ألف دونم، معظمها ضمن الأراضي التي تعرضت للحرائق خلال المواسم السابقة، حيث يتم التركيز على التوعية المجتمعية لأهمية الغابة سياحياً واقتصادياً وبيئياً، ودور المجتمع المحلي في حمايتها واستدامتها.



وبين د. فارس أن المساحات المحسنة ضمن مشروع تربية وتنمية الغابات بلغت /17220/ دونماً، وذلك ضمن خطة الإدارة والتنظيم للمواقع الحراجية لغاية أيار 2019، بينما بلغت المساحة المحسنة لعام /2018/ مساحة /50281/ دونماً. مبيناً أن عدد الأسر المستفيدة من بيع الأحطاب الحراجية لأهالي وسكان المناطق الحراجية وأسر الشهداء وجرحى الحرب بلغت /205/ أسر لغاية أيار لعام 2019.



يذكر أن المديرية تعمل على تجهيز حوالي /5/ ملايين غرسة حراجية ستكون جاهزة للتوزيع والزراعة في بداية شهر تشرين الثاني من هذا العام 2019.



الخبير السوري