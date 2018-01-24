وقائع الصراع على عفرين خلال 24 ساعة الماضية

خرجت أبناء العشائر العربية في كل من "الرقة - عين عيسى" في مظاهرات لدعم "قسد" في المعارك الدائرة في محيط عفرين، وتطالب بوقف العدوان التركي على الأراضي السورية.

- اعتصم عددا من الأكراد من جنسيات مختلفة أمام مقر الأمم المتحدة في العاصمة اليابانية "طوكيو"، للمطالبة بالضغط على أنقرة لوقف عدوانها على الأراضي السورية.

- أعلن الائتلاف المعارض النفير العام لدعم ميليشيات "درع الفرات" المشاركة إلى جانب الاحتلال التركي في عدوانه على الأراضي السورية، كما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لإعلان يطلب من اللاجئين السوريين المقيمين في المخيمات المقامة في جنوب تركيا بالالتحاق بميليشيات "درع الفرات" لمحاربة الوحدات الكردية، ما تسبب بموجة من الذعر بين صفوف اللاجئين السوريين في تركيا بسبب المخاوف من فرض التجنيد الإجباري عليهم من قبل السلطات التركية.

- قالت مصادر طبية، أن 20 مدنيا على الأقل استشهدوا في مدينة عفرين نتيجة لعمليات القصف التركي على المدينة والقرى التابعة لها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الوحدات الكردية سمحت اليوم، الثلاثاء، بخروج النازحين من مناطق سيطرتها باتجاه مدينة حلب.

- فشل النظام التركي في هجومه الثاني على منطقة جبل برصايا الواقع إلى الغرب من عفرين، وبحسب المعلومات فقط سقط عدد من القتلى والجرحى من الطرفين.

- تمكنت الوحدات الكردية من استعادة السيطرة على قرية "قورنة" الواقعة إلى الغرب من عفرين، وذلك بعد هجوم معاكس ناجح على مواقع احتلتها ميليشيا "درع الفرات" يوم أمس.

- صدت الوحدات الكردية هجوم جديد للجيش التركي مدعوما بميليشيات درع الفرات على "تلة قسطل"، في حين تمكن الاحتلال التركي من السيطرة على "تلة السيرتيل" الواقعة بالقرب من قرية "الشيخ حديد" غربي عفرين.

- تمكنت الوحدات الكردية من صد هجوم جديد لجيش الاحتلال التركي على محور قرية "حمام"، التابعة لناحية "جنديرس" بريف حلب الشمالي الغربي.

- قالت الوحدات الكردية أنها تمكنت من قتل 24 من عناصر " درع الفرات" خلال صدها لهجومهم على قرية "عمرا"، كما أكدت قتلها لـ 6 جنود أتراك في كمين نفذته لقوات الاحتلال بالقرب من قرية "قودة" على محور "راجو"، ويأتي ذلك مع تأكيد مصادر إعلامية نقل سيارات الإسعاف التركية عددا كبيرا من القتلى والجرحى من داخل الأراضي السورية إلى مشافي مدينة "كيليس" التركية.

- نقلت وكالة الأناضول التركية عن مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" تهديده بقطع الدعم عن الوحدات الكردية إذا نقلت أي تعزيزات عسكرية من مناطق شرق الفرات إلى غربه، ولمحت مصادر إعلامية إلى أن المقصود من هذا التهديد الأمريكي هو إبعاد الميليشيات التي دربت مؤخراً من قبل القوات الأمريكية لتشكيل "قوة حرس الحدود" شرق الفرات عن المعارك الدائرة في عفرين.

تحالف ميليشيات "قسد" نقل نحو 1500 من العناصر المجندة حديثا إلى مناطق الصراع في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، مشيرة إلى أن نصف قتلى الوحدات الكردية التي تدور منذ أربعة أيام على خمسة محاور تحيط بعفرين، هم من المكون العربي، ودفن منهم 13 في مقبرة عفرين اليوم.

ـ البنتاغون: وحدات الحماية الكردية ستفقد دعم واشنطن في حال نقلت تعزيزات من شرق سوريا إلى عفرين .