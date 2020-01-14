وفروا على الدولة 18 مليون ليرة سورية.. فنيو معمل سجاد السويداء يصلحون نولين معطلين

استطاع فنيو معمل السجاد في محافظة السويداء وعلى امتداد شهرين ونصف وبجهود فنية ذاتية، إعادة تفعيل نولين معطلين موفرين بذلك على الشركة والمعمل ما يقارب ١٨مليون ليرة سورية.



وذكرت مديرة معمل السجاد خزامة حمزة أن الفنيين في معمل سجاد السويداء، (إحسان الباسط، وجيه أبو خير، عمران أبو فخر، غالب أبو دقة، غاوي البدين) أعادوا إحياء نولين معطلين قيد التنسيق في المعمل ، ما وفر على الشركة والمعمل ما يقارب ١٨مليون ليرة سورية.



ولفتت حمزة إلى أن توقف النولين عن العمل خفف من إنتاجية المعمل، وعند السؤال عن سبب تعطلهما، بينت مديرة المعمل أن النولين كانا بحاجة لـ”إبر بلاتين” وهي غير موجودة في السوق، والبديل الموجود عنها كان بجودة أقل وثمن أكثر.



وأضافت حمزة: “لذلك ارتأى الفنيون أن يقوموا بإصلاح وصيانة الماكينات المعطلة عبر صيانات عميقة استمرت لشهرين ونصف تم خلالها إعادة النولين إلى العمل بتكاليف تكاد تكون معدومة وجهود فردية فنية”.



الفنيون أكدوا على مسؤوليتهم بالحفاظ على مقدرات المعمل من خلال الأيام المتواصلة من التعب والجهد لإصلاح الإبر ومن خلال توفير ما يقارب ١٨مليون ليرة سورية على الدولة.



يشار إلى أن منتجات المعمل من السجاد الصوفي متعددة الألوان والنقوش تلقى إقبالاً كبيراً من المستهلكين نظراً لجودتها وانخفاض سعرها مقارنة بأسعار السوق.



جمانة حمدان